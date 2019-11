5G – L’Artp s’explique

L’Artp invite ainsi tous les opérateurs de téléphonie mobile à plus de retenue et au respect strict des décisions du régulateur et de la réglementation en vigueur. Cette décision de l’Artp fait suite à la parution, dans la presse nationale et dans les réseaux sociaux, des communications et publicités en faveur de l’expérimentation de la 5G. Pour faciliter l’arrivée de la 5G au Sénégal, l’autorité de régulation, par courriers en date du 16 mars 2018, avait invité les trois opérateurs titulaires de licences globales à expérimenter cette technologie, sous forme de projets pilotes dans les bandes 700 MHz et 26 GHz. Aux termes desdits courriers, il avait été précisé que les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces projets devaient faire l’objet de discussions avec toutes les parties prenantes.

N’ayant pas reçu de manifestation d’intérêt à ce sujet, elle précise qu’aucun projet n’a fait l’objet d’un échange afin de s’accorder sur les conditions.