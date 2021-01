6 hectares de forêt perdus dans un incendie…à Nguékokh

Un incendie d’une rare violence s’est propagé, ce mercredi, sur une grande partie de la forêt de la commune de Nguékokh. Le feu qui s’est étendu sur 6 hectares a détruit plus de 15 cocotiers et a failli embraser toute la forêt classée de la zone. Grâce à la rapidité des éléments de la Brigade des Eaux et Forêts de Mbour, il a été maîtrisé, renseigne Le Quotidien.

D’après le journal, l’auteur a été identifié et les propriétaires des champs détruits ont porté plainte contre lui. Ce dernier, indique-t-on, voulait allumer un petit feu pour faire du thé mais, c’était sans compter avec la complicité du vent qui soufflait à une grande vitesse.

Son fameux feu pour le thé a fini par devenir un feu de brousse ravageur.