6500 livres remis aux établissements scolaire ACAPES

6.500 LIVRES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ACAPES

L’Association Culture-Art-Santé-Environnement, CASE, et l’Association culturelle d’Auto-Promotion éducative et sociale, ACAPES ont organisé une grande cérémonie de remise de livres, le Mardi 22 Octobre 2O19 dans la grande salle de conférence de ACAPES aux Parcelles Assainies Unité 20. Ainsi, le groupe scolaire ACAPES a bénéficié d’un important lot de livres, plus de 6 .500 ouvrages composés de livres de jeunesse, de romans, d’ouvrages pédagogies, d’encyclopédies, de bandes dessinées etc . Une cérémonie empreinte d’émotion, de souvenirs pour le Représentant de CASE, le cinéaste Cheikh Ngaïdo Bâ qui a fait l’historique du Acapes depuis les Centre Lebret, le révérend Pinaud et ceux qui ont subi une bonne formation au CENTRE Lebret devenu Acapes devenus de personnalités de ce pays, ou disparus. En remerciant, l’Association CASE d’avoir doté le groupe Acapes d’instrumenst didactiques, Pape Baba Niaye, au nom des établissements scolaires Acapes du Sénégal, s’est réjoui de ce geste de haute portée éducative. Le Président du groupe ACAPES, M Abdoul Kane a vivement remercié les dirigeants de Case et M Moustapha Lo, de la Compagnie sucrière sénégalaise qui a assuré l’acheminement des livres au bénéfice des élèves issus des familles démunies. Le Président Kane a égament exhorté les élèvres à lire davantage et utilisé à bon escient les précieux ouvrages mis à leur disposition. Pour sa part, le Représentant de l’Association de droit français, Culture Art Santé Environnement CASE, M Cheikh Ngaïdo Ba, âr ailleurs membre du Conseil économique, social et environnemental, s’est réjoui de la mobilisation des élèves, des partents d’élèves, des notables. Le cinéaste Cheikh Ngaïdo Ba a aussi invité les jeunes à lire pour acquérir des savoirs, pour jouir d’une bonne formation. Pour mieux structurer le compagnonnage entre Case et Acapes, M. Ba a préconisé l’établissement d’une convention entre les deux associations.

En plus des établissements scolaires ACAPES des régions, l’établissement privé « Fraternité » de Keur Massar, l’école primaire de Pikine 7 ont également bénéficié des ouvrages offerts par CASE.

La cérémonie de remise de livres s’inscrit dans le cadre des missions de CASE et du programme du groupe scolaire ACAPES dont les objectifs communs consistent à promouvoir le livre pour donner davantage goût à la lecture aux jeunes en quête de savoirs.

Pour rappel, l’ACAPES, riche d’une expérience de 47 ans dans le secteur de l’éducation et en particulier dans l’éducation alternative pour les transformations sociales au Sénégal. De nouvelles orientations ponctuées de programmes éducatifs novateurs et des activités à vocation pédagogique rythment la démarche de ACAPES annonce M Bougouma Diagne, Secrétaire Général du groupe ACAPES. Pour M Diagne, il s’agit de former de jeunes citoyens conscients, responsables et qui participent aux dynamiques de leurs quartiers, villages et villes. D’où le concept dynamique Ecole-Quartier-Village.

Ainsi, les deux associations partagent des objectifs majeurs. La Case s’évertue à vulgariser les savoirs avec la circulation des livres et à accompagner des dynamiques culturelles et éducatives, des actions de santé publique, de préservation de l’environnement, des écosystèmes face au changement climatique.

A cet effet, la CASE œuvre pour la promotion de la diversité culturelle, de l’éducation, du dialogue des peuples, de la santé, de l’environnement en France, en Afrique et à travers le monde. D’où sa devise : « La Culture au service de l’Humanité ».

Fadel LO