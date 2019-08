7 boissons à boire avant de dormir pour nettoyer le foie et perdre du poids

Le foie est connu comme l’organe principal de la détoxification. Il occupe plus de 300 fonctions essentielles à l’organisme, notamment à travers son activité purificatrice du système digestif. Vu l’importance de cet organe, nous avons pour vous le top 7 des boissons que vous pouvez boire la nuit pour le purifier tout en brûlant les graisses qui entravent son bon fonctionnement.

Foie et détoxification

Pendant la nuit, le corps commence à se reconstruire et à régénérer les tissus. Par conséquent, une détoxification adéquate peut stimuler votre métabolisme, entraînant ainsi une charge plus faible en toxines et une combustion plus rapide des graisses. Voici 7 boissons à consommer avant de vous coucher pour purifier votre organisme:

1. Thé à la camomille

Le thé à la camomille fait partie des boissons les plus bénéfiques le soir. La camomille contient des lactones sesquiterpéniques qui aident le foie à se préparer à la détoxification et ont un effet protecteur contre l’hépatotoxicité, d’après une étude in vivo.

Cette plante possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires qui aident le corps à faire face aux toxines. Selon une étudepubliée dans American Journal of Pharmacology and Toxicology, un extrait de camomille a permis de protéger efficacement les cellules du foie des dommages inflammatoires causés par le paracétamol.

2. Eau au citron

L’eau au citron est une boisson que vous pouvez consommer de jour comme de nuit.

Le citron contribue à stimuler la combustion des graisses grâce aux composés naturels qu’il contient, notamment la naringine et la naringénine. Selon une étude publiée dans Advances in Nutrition, la naringine et la naringénine sont deux flavonoïdes qui permettraient de prévenir la prise de poids et l’obésité.

Anti-inflammatoire, antioxydante et anti-fibrogénique, la naringénine a également montré une capacité à protéger le foie de plusieurs maladies en inhibant le stress oxydatif et en régulant le taux de lipides présents dans cet organe.

3. Graines de lotus

Ces graines peuvent être bénéfiques pour faire un thé la nuit. Les graines de Lotus ont un faible indice glycémique et contiennent une bonne quantité de fibres, cela procure un sentiment de satiété, ce qui pousse à manger moins et donc à perdre du poids.

Selon une étude publiée dans International Journal of Pure & Applied Bioscience, il a été démontré que les graines de lotus empêchent le processus de peroxydation lipidique et favorisent la réparation des protéines endommagées dans le foie.

4. Thé à la rose de Damas

Riche en antioxydants naturels, le thé à la rose de Damas dispose également de propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires.Selon un article publié par The International Journal of Scientific Metabolite, sa consommation serait bénéfique à l’organisme et faciliterait le processus de digestion, empêchant ainsi le corps d’emmagasiner les graisses dues à un mauvais transit.

5. Thé à la menthe

La menthe peut contribuer efficacement à la perte de poids. Elle agit en stimulant les enzymes digestives qui absorbent les nutriments contenus dans les aliments, consomment les graisses et les transforment en énergie utilisable.

Dans une étude publiée dans la revue scientifique Nahrung, les chercheurs ont voulu tester l’influence de 14 herbes et épices sur les activités des enzymes digestives pancréatiques et de l’intestin grêle de rongeurs. Ils ont découvert que la menthe était l’une des épices qui renforçait ces activités, transformant plus efficacement les aliments en énergie.

6. Thé d’avoine

La consommation d’avoine est un moyen facile d’ajouter des fibres à l’alimentation. Les fibres sont importantes pour la digestion etcelles provenant de l’avoine peuvent être particulièrement utiles pour le foie. Par ailleurs, l’avoine est riches en composés appelés bêta-glucanes.

Selon une étude publiée dans International Journal of Molecular Sciences, les bêta-glucanes sont biologiquement actifs dans l’organisme. Ils aident à moduler le système immunitaire et à lutter contre l’inflammation. In vivo, ils auraient démontré une efficacité considérable dans la lutte contre le diabète et l’obésité.

L’étude note également que les bêta-glucanes de l’avoine semblent aider à réduire la quantité de graisse stockée dans le foie chez la souris, et pourraient donc affecter positivement les taux de cholestérol.

7. Thé aux baies de Schisandra

Lorsqu’elles sont infusées dans de l’eau chaude, ces baies créent un thé fruité délicieux qui peut protéger le foie.

De nombreuses études ont démontré l’action hépatoprotectrice des constituants des baies de Schisandra. Selon un article publié dans Journal of Medicinal Food, les résultats ont montré que les baies de Schisandra auraient la capacité de prévenir le foie gras.

Mises-en garde :

Le citron est déconseillé aux personnes ayant des allergies pour les agrumes, ou qui souffrent de brûlures d’estomac ou d’ulcères.

La menthe est à proscrire si vous souffrez de troubles hépatiques graves, de troubles de la vésicules biliaires ou en cas d’hypertension.

La camomille est déconseillée aux personnes atteintes d’asthme ou souffrant d’allergies au pollen. Elle est également à proscrire chez la femme enceinte.