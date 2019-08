La belle réponse de Paul Pogba suite aux insultes racistes qu’il a subi après son penalty raté « Mes ancêtres ont souffert pour que ma génération soit libre, pour pouvoir travailler, pour pouvoir prendre le bus et même jouer au football. Les insultes racistes sont le reflet de l’ignorance et ne peuvent que me motiver à me battre pour la prochaine génération. »

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn