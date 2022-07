7 partis de Yewwi…poussés vers la sortie

Sept (7) partis (APPEL 3J de Madame Aminata LO Dieng, CREDI du Professeur Hamidou DATHE, FPRS de Djibril DIOP, FSD-BJ de Cheikh Bamba DIEYE, PARE SUXXALI SENEGAAL de Abdou Karim FALL, PNG Parti Nouvelle Génération de Mamadou Lamine THIAM, RCS/ADSR de Demba DIOP), dénoncent avec amertume dans un communiqué rendu public vendredi, leur exclusion unilatérale de la coalition Yewwi Askan Wi.

Ils ont constaté leur absence dans les supports de communication pour les Législatives. « Ce qui sonne comme une énième tentative de nous exclure de Yewwi malgré le fait que nous ayons partout proclamé notre appartenance à la coalition », lit-on dans le communiqué.

Ces leaders prennent acte de « cette décision injuste, clientéliste, enfantine et grotesque, et dénonçons cet esprit rancunier et fractionniste. Il prouve une fois de plus que nous avions bien raison de dénoncer les pratiques mesquines et moyenâgeuses qui ont fini de miner tout le crédit et l’esprit chevaleresque de Yewwi ».

Restant « fidèles à leurs engagements », ils ont demandé à leurs militants de « continuer le combat et de travailler pour le triomphe de notre idéal démocratique ». Vive le Sénégal.