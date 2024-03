8 mars : Mamadou Lamine Diallo pense aux mamans des victimes des manifs

Ce 8 mars est célébré la journée internationale de la femme. Occasion saisie par Mamadou Lamine Diallo pour rendre un hommage mérité aux mamans des victimes des manifestations. En effet, ces événements ont causé la mort d’une soixante de jeunes

«Le 8 mars pour célébrer le respect dû à la femme et rendre hommage aux femmes de Nder. Cette année, je pense particulièrement aux mamans des victimes des manifestations pour la démocratie et l’etat de droit au Sénégal et des pirogues barsax. Leur courage patriotique est une leçon pour tous», a-t-il réagi sur X.