À 80 ans, il change de sexe pour devenir une femme

À 80 ans, Isobel a décidé de changer de sexe. Voici l’histoire touchante de cet homme qui a attendu toute sa vie de devenir une femme.

L’histoire bouleversante du jour nous prouve qu’il n’y a pas d’âge pour devenir qui on est. Isobel a décidé de changer de sexe à l’âge de 80 ans. Né homme, il a attendu une vie entière pour accéder au genre féminin et vivre comme « la femme qu’elle a toujours été ». L’octogénaire, ancien pompier et routier de profession a subi une opération en janvier dernier, comme l’a dévoilé le Daily Mail.

Cet ancien pompier savait qu’il n’était pas né dans le bon corps

« Je savais dès mon plus jeune âge que je n’étais pas née dans le bon corps », a expliqué Isobel, originaire du Cheshire en Angleterre, lors d’une interview sur la chaîne ITV. Désormais transgenre, Isobel a pu compter sur le soutien infaillible, de son épouse Margaret et mère de ses deux enfants. Cette dernière était au courant du mal-être de son époux, qui après 50 ans de mariage, lui a enfin demandé sa bénédiction.

« J’ai eu le soutien de Margaret, j’ai été supporté par une femme merveilleuse femme avec qui je suis mariée depuis 50 ans (…) Quand elle a commencé à avoir Alzheimer, on a parlé comme on le fait toujours, et je lui ai dit, si je dois vivre sans toi, j’ai envie d’être qui je suis et elle m’a dit fait ce qui te rend heureux mon chéri », a confié Isobel dans l’émission Good Morning Britain.

À 80 ans, Isobel est désormais une femme

En effet, sa femme Margaret, qui vit en maison de retraite, est atteinte de la maladie d’Alzheimer. »Elle ne me connaît plus vraiment »,a-t-elle expliqué. C’est en 2018 qu’Isobel a fait son coming out transgenre à ses proches qui l’ont accueilli avec bienveillance. « Je suis beaucoup plus heureuse (…) Les pensées suicidaires ont disparu, je dors mieux, les maux de tête que j’avais dans le passé ont presque disparu », a conclu la femme de 80 ans.

