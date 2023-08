C’est la guerre entre Sonko et Pape Alé…la fausse promesse et le faux plan

Ousmane Sonko est au plus bas de l’échelle et sa côte de popularité a en pris un sacré coup. Et surtout depuis la sortie de ses épouses sur le site du journaliste Pape Alé Niang considéré comme son « meilleur ami et allié » dans son combat contre Macky. Une chose vient de se passer et entre les deux acolytes, rien ne va plus. Une guéguerre pourrit l’atmosphère au sein de l’entourage du patron de l’ex parti Pastef. Xibaaru vous révèle tout sur la colère de Sonko transmise par ses avocats et la réplique salée de Pape Alé Niang. Voici en exclusivité la passe d’armes entre le camp de Sonko et celui de son ex-ami, Pape Alé Niang.

Entre Ousmane Sonko et Pape Alé Niang, tout était sucre, tout était miel. L’entente était parfaite. Le politicien avait mis toute sa confiance en Pape Alé Niang, le journaliste. Il pouvait les yeux fermés se fier à l’ancien journaliste qui est devenu son plus grand défenseur et son meilleur conseiller. Tout était rose. Le candidat malheureux se voyait futur Président de la République, et l’autre s’était mis à rêver comme étant le futur membre influent de son cabinet.

Comme tout cela était beau. Allez-vous y comprendre. Comme la vie réserve pleine de surprise. Appréciez la sortie scélérate de Pape Alé Niang.

Pape Alé Niang était prêt à donner sa vie pour Ousmane Sonko. La preuve, Pape Alé Niang a déjà fait la prison pour avoir défendu son ami politicien. Ses propos extrêmes lui ont valu des accusations d’offense au Chef de l’Etat et d’appel à l’insurrection. Tous les deux s’aidaient et combattaient ensemble contre leur ennemi commun qui se trouve être Macky Sall.

C’est dans cette optique que le fondateur du Gatsa Gatsa est actuellement incarcéré… Il doit payer pour tout ce qu’il fait pour défier toute une nation. Le leader du Parti dissous se prend pour l’homme le plus puissant du Sénégal. Et naïvement, Pape Alé, pour attirer les sympathies envers Sonko, a entrepris d’interviewer les femmes de ce dernier. Pape Alé Niang croyait pouvoir indéfiniment défier le pouvoir public. Il a même trouvé son crédo, accuser l’Etat de complot contre le mari de ses dames.

Voilà pourquoi Il s’est fait avoir comme un rat pris dans un navire. Pape Alé Niang, alors que personne ne l’avait sonné, a alors pris langue avec un avocat pour transmettre le message à Sonko. Ce qui fut fait. Mais Sonko a demandé à Pape Alé d’éviter les questions qui fâchent et de ménager ses deux épouses.

La promesse faite à Sonko via son avocat, Pape Alé Niang invite les deux épouses de Sonko sur le plateau sans les préparer. Le journaliste cherche le buzz…Les femmes de prisonnier cherchent la pitié des Sénégalais. Pape Alé Niang a ainsi agi de tout le contraire de ce que lui demandait Ousmane Sonko. Ousmane Sonko veut que tout ce qu’il exige, ainsi que ses deux épouses soit exécuté au sein du Pastef.

D’ailleurs, c’est comme ça qu’il vit la situation. Dans l’impréparation, les femmes du leader du Pastef agissent en épouses éplorées, esseulées et désarmées. Elles font apparaître l’opposant radical comme un moins que rien qui ne peut plus se défendre. Le contraire aurait dû leur être conseillé par Pape Alé Niang. Seulement, ce dernier a sa cote de popularité a lui aussi à défendre. Pape Alé Niang a profité de l’affaire d’Ousmane Sonko ou de son phénomène, c’est selon, pour faire le buzz et avoir des milliers de vues.

Pape Alé Niang sans vergogne, s’est servi des deux épouses d’Ousmane Sonko pour ainsi mieux parvenir à ses desseins. Il savait bien ce qu’il voulait. Seulement, il ne savait qu’il jouait en même temps le jeu du pouvoir. Si ces femmes s’étaient présentées comme des guerrières, elles auraient mis Sonko sur un piédestal. Mais elles ont ridiculisé leur mari.

Après l’émission, Sonko affaibli est mis au courant. Il envoie un message de déception à Pape Alé Niang. Le patron de Dakar matin réagit violemment au message du maire de Ziguinchor. Il a rétorqué qu’il ne pouvait prévoir que ces femmes allaient quémander la clémence du Président. Alors qu’il avait tout préparé, tout tissé. Pape Alé Niang face à Ousmane Sonko, s’est fait ainsi mis à nu.

Et après ces échanges, les membres du clan Sonko accusent Pape Alé Niang d’être le principal responsable de la déchéance de leur leader. Le plan prévu par Pape Alé Niang a mal tourné. Et ce dernier n’a pu tenir sa promesse de ménager les épouses de Sonko sur le plateau. C’est comme si Pape Alé Niang fait exprès pour exaspérer tous les partisans du leader de l’ex parti Pastef dont il se réclame être du même camp.

Pape Alé Niang cherche à se présenter comme étant le principal confident d’Ousmane Sonko. C’est à travers ses manèges qu’il est parvenu à faire tomber à travers ses filets les femmes d’Ousmane Sonko qui n’ont rien vu venir. Pape Alé Niang ne roule que pour ses propres intérêts.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn