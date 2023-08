Sonko est maudit…Ses amis ne supportent plus le Khalife de…

Décidément le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est loin d’aimer les confréries. Ousmane Sonko et ses camarades ont beau faire semblant, mais ils ne supportent pas l’autorité des Khalifes. Depuis les événements de mars 2021, ils nourrissent une haine viscérale envers les hommes qui les ont sauvés d’un suicide collectif. Certains ratés sont même allés jusqu’à prétendre que Serigne Mountakha Mbacké avait une dette envers eux. Ce, parce que le patriarche de Touba les a empêchés de poursuivre leur folie. Ce qui n’a pas empêché les partisans de Sonko de retourner dans la ville sainte en prélude du Magal.

En effet, une délégation de la coalition Yewwi Askan Wi a été reçue, ce mardi, par le Khalife général des Mourides. Serigne Mountakha Mbacké a profité de l’occasion pour inviter Sonko à arrêter sa grève de la faim. Une invite qui a relancé la meute du maire de Ziguinchor. Sur les réseaux sociaux, ils ont recommencé les attaques directes contre le vénéré guide. Ce sont les mêmes ratés qui débitent les mêmes idioties. Ils sont toujours dans leur théorie complotiste.

Même le journaliste attitré de Sonko est dans la danse. Après avoir dénigré les religieux pendant des mois, il a pour une fois reconnu au «vénéré Serigne Mountakha» son autorité. Mais comme à son habitude, cet homme y est allé à sa façon. De quoi donner aux anti-confréries une tribune pour se lancer dans leur jeu favoris. Ce qui prouve davantage que Pastef a déployé les gros moyens pour déconstruire tous les enseignements religieux. Ils ont leurs journalistes, une télévision et un public pour se lancer dans une campagne de dénigrement perdu d’avance.

Invité par la télé la plus contestataire et la plus contestée du pays, des pseudos activistes s’en sont aussi pris à Touba. Une intervention antérieure à l’audience accordée par Serigne Mountakha Mbacké aux leaders de Yewwi Askan Wi. Au micro de cette télé devenue la voix de tous les insulteurs des religieux, Assane Diouf et Kilifeu ont lancé des piques au Khalife et à son entourage. Ces bouches puantes se sont reconvertis en donneur de leçon le temps d’une émission.

Mais ce que ces deux personnes oublient c’est qu’ils n’ont de leçon à donner à personne. Kilifeu passe de rappeur raté à trafiquant de passeport et visas. Il est aussi l’un des principaux bénéficiaires de financement venu de Georges Soros. N’eût été l’intervention des sénégalais, il se serait toujours derrière les barreaux en train de compter ces jours. C’est ce même Kilifeu qui disait en 2018 que « les marabouts doivent dire à leurs talibés de sortir. S’ils ne sont pas corrompus il n’ont qu’à dire à leurs disciples de venir dire non à ce forcing que veut nous imposer Macky Sall ».

Assane Diouf n’en parlons pas. Cette personne est la chose la plus mauvaise que notre pays ait connue. De sa bouche ne sortent que des invectives. Ce qui a commencé depuis les États-Unis. Revenu au bercail, il a continué sa sale besogne. Pour quelqu’un se réclamant «Baye Fall», il passe tout son temps à s’attaquer à Touba. Toutes ces personnes ont un dénominateur commun : ils défendent tous Sonko.

Tels des esclaves à la solde de leur maître, ils font tout pour plaire à Sonko. Dans leur entreprise diabolique, ils se sont donnés comme mission combattre l’islam tel que nous la connaissons au Sénégal. Ils sont en train de tout faire pour écarter l’islam confrerique au détriment de l’islam radical. Tous leurs discours tournent autour de comment faire pour neutraliser l’influence des confréries. Mais leur mission échoue toujours dans un pays où de saints hommes se sont battus pour maintenir le flambeau d’un islam tolérant.

Il faut être maudit pour se lancer dans une telle entreprise. Une personne dotée de raison ne s’en prendrait jamais directement aux Khalifes. Seul Sonko et ses soutiens peuvent faire ce genre de bêtise. Raison pour laquelle ils en paient le prix fort. Qui se frotte aux religieux s’y pique. Depuis que son armée d’insulteurs a pris pour cible les confréries, Sonko est toujours dans des problèmes. Pire, il a perdu leur soutien au sein de plusieurs foyers religieux. Tout ce qui lui reste, ce sont quelques talibés qui ne savent pas sur quel pied danser.

Pour lever cette malédiction, Sonko est obligé de se départir des insulteurs qui l’entourent. Lui aussi devrait sérieusement réfléchir à ses relations avec les Khalifes. Ainsi l’ancien Ibadou devenu Mouride pourra se sauver. Mais aussi sauver ses compagnons. Car ces attaques commencent à exaspérer les talibés. Qui ruminent déjà une riposte qui fera très mal face à des attaques répétitives.

Il est plus qu’urgent pour les autorités de sauver le Sénégal de ces personnes maudites. Après avoir échoué à tous les coups, elles veulent plonger le pays dans une guerre religieuse. Ce qui facilitera la pénétration jihadiste au Sénégal. Les Khalifes doivent être protégés au même titre que le Président. Il n’y a comme ça que ce cancer pourra être éradiquer. Dans le cas contraire, les talibés pourraient s’en charger. Et bonjour les dégâts !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru