Abdou Bara Dolly persiste : « C’est le PDS qui a bloqué la requête »

Les relations ne sont plus au beau fixe entre Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké et certains députés du PDS. Dans un entretien avec Le Quotidien, le parlementaire de Bokk Guiss Guiss n’a pas manqué de répondre à Toussaint Manga et autres membres du Parti Démocratique Sénégalais qui n’avaient pas soutenu son recours devant le Conseil constitutionnel.

« Toussaint Manga raconte des contrevérités. Il n’était même pas présent lors des travaux de commission, car il était en voyage. Il a attendu la plénière pour venir faire son show. C’est un show man. J’ai parlé avec le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie. J’ai eu 11 signatures et c’est le Pds qui a bloqué la requête. Actuellement, le Pds est en session de rattrapage auprès de l’opinion pour se laver. Moi, je ne me reproche rien. J’ai fait tout ce que j’avais à faire en adoptant la posture d’un député engagé aux côtés de ses concitoyens et qui défend leurs intérêts. Je n’ai pas peur d’être seul dans ce combat. Je considère que la modification de la loi sur l’Etat d’urgence est anticonstitutionnelle. On a réduit les pouvoirs de l’Assemblée nationale au profit des préfets, gouverneurs et ministères », a-t-il déclaré dans les colonnes du journal.