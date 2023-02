Abdou Karim Sall à l’ARTP…Macky manque de respect aux sénégalais

Décidément le président Macky Sall est une personne atypique. Dès son arrivée au pouvoir, il nous a vendu une gouvernance sobre et vertueuse. Mais depuis qu’il est aux commandes, on assiste plutôt à une gouvernance sombre et vicieuse. En dix ans de règne, le locataire du Palais ne fait que la promotion des médiocres. Ce qui a fini par ternir l’image de son régime. A une année de la présidentielle, Macky remet ça. Il est allé pêcher dans les restes de Benno Bokk Yakaar pour fortifier sa marche vers le troisième mandat. Le commandant en chef a ramené l’ancien ministre à scandales, Abdou Karim Sall, aux affaires. Une insulte pour les sénégalais qui réclament plus de transparence…

S’il y’a une personne bénie par les Dieux, c’est bien Abdou Karim Sall (AKS). Débarqué du ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), lors du dernier remaniement, il retrouve son ancien poste. Désormais, il est à la tête de l’Autorité de Régulation des Postes et des Télécommunications (ARTP). Après avoir passé une longue période de froid dans son petit bureau à la mairie de Mbao, AKS reprend le fauteuil de Abdoul Ly. Mais cette nomination fait grincer des dents. Des voix se sont levées pour s’offusquer de la nomination de ce responsable de l’APR Pikine.

Un grincement de dent qui peut se comprendre aisément. En effet, Abdou Karim Sall était au cœur d’un scandale qui n’a toujours pas encore livré tous ses secrets. L’affaire des gazelles Oryx a soudainement disparu des sujets de discussion. Six gazelles ont été déplacées de Ranérou et convoyées à Dakar, pour « décorer » la réserve privée d’Abdou Karim Sall nichée à Bambilor. Malheureusement aucune des bêtes n’a survécu, du fait des conditions de voyage ou d’accueil. La gravité des faits devait pousser le gouvernement à demander des explications à l’ancien ministre de l’Environnement.

Mais comme à ses habitudes, le régime a préféré passer l’éponge. Et aujourd’hui, le même AKS est au cœur d’un autre scandale devenu une arme entre les mains de l’opposition. Abdou Karim Sall est cité dans un méga-scandale de 45 milliards CFA d’achats d’armes. Cette affaire est devenue un véritable problème dans un contexte où le gouvernement de Macky Sall est accusé de s’armer pour mâter le peuple Sénégalais. Une raison suffisante pour mettre l’ancien ministre devant les faits accomplis. Mais la suite, tout le monde le connaît.

Après ce scandale des armes, beaucoup de sénégalais attendaient que l’actuel maire de Mbao soit démis de toutes ses fonctions pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Malheureusement, le Gouvernement a préféré sortir tout son arsenal pour voler au secours de Abdou Karim Sall. Non seulement le gouvernement a confirmé que le marché de gré à gré à bien eu lieu, mais il ne dit rien sur la qualité du sulfureux bénéficiaire de ce marché. Une situation qui irrite un peuple fatigué de voir l’Etat couvrir les erreurs de ses hommes.

Macky Sall n’a pas puni Abdou Karim Sall malgré la gravité des faits qui lui sont reprochés. Mais il a préféré le réhabiliter. Adama Gaye n’a pas tort de dire que le « retour de l’individu qui a bouffé les Oryx de la nation ne préfigure rien de bon ». Le retour de Abdou Karim Sall à l’ARTP ne présage rien de bon dans un contexte où Macky Sall lorgne un troisième mandat. Dorénavant, les sénégalais doivent veiller à sécuriser leurs données personnelles face à un Etat qui ne reculera devant rien.

Pour un président qui prône la bonne gouvernance, Macky Sall fait tout le contraire. Promouvoir Abdou Karim Sall, cité dans de nombreux scandales, est une insulte aux sénégalais. Mais le chef de l’Etat est coutumier des faits. C’est le même Macky Sall qui a fait de Cheikh Oumar Hann ministre de l’Education alors qu’il a failli tuer l’enseignement supérieur. C’est le même Macky Sall qui protège Mansour Faye, un éternel sac à problème. Grâce à lui, le beau-frère est devenu un intouchable au cœur de la République…Voilà le prototype d’individus que Sonko et sa bande combattent.

Avec de tels individus dans son entourage, les sénégalais ne laisseront jamais Macky arriver sur la ligne de départ pour 2024. Cet entêtement du chef de l’Etat à vouloir promouvoir toutes les racailles de la République va causer sa perte. La jeune génération est à la recherche de changement. Elle n’acceptera pas que des ministres-catastrophes continuent de décider de leur destinée. Le locataire du Palais donne à ces adversaires un moyen d’en finir avec ce régime aux abois.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru