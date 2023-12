Abdoulaye Daouda Diallo, un des plus gros contributeurs de l’APR et Benno

LE PRÉSIDENT ABDOULAYE DAOUDA DIALLO OU LE BARACK OBAMA DE L’ARÈNE POLITIQUE SÉNÉGALAISE

Brillant intellectuel, haut cadre expérimenté et aguerri de l’administration sénégalaise, produit de l’École Nationale d’Administration et de Magistrature, homme d’État affirmé, le Président Abdoulaye Daouda Diallo est un homme politique sénégalais, actuel Président du Conseil Économique Social et Environnemental.

UN AMI ET DIGNE HÉRITIER DU PRÉSIDENT MACKY SALL

Le Président Aboulaye Daouda Diallo est l’un des pilliers de l’Alliance pour la République (APR) dès sa création par Macky SALL en 2008, en tant que membre fondateur.

Sa relation avec le Président Macky SALL est très forte. ADD comme on l’appelle n’est pas seulement un camarade de parti du Président de la République mais un ami intime du Président Macky SALL.

« On reconnaît ses vrais amis en période de difficultés »: dit l’adage. Abdoulaye Daouda Diallo a vécu les pires moments de sa vie à cause de son dévouement au Président Macky SALL dans l’endurance et la dignité, provoqué, persécuté et rétrogradé par les anciens libéraux dans le cadre de son travail mais il a toujours été digne dans la douleur et noble dans la difficulté.

Le Président Abdoulaye Daouda Diallo est l’un de ses rares compagnons qui n’a jamais lâché le Président Macky SALL malgré la chasse aux sorcières déclenchée contre les proches de Macky SALL en 2008 : De Secrétaire Général de l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres), il a été rétrogradé au poste d’adjoint au Chef de Centre de Dakar plateau 1 (DP1) et Chef de bureau de recouvrement des Professions libérales entre 2009 et 2012.

À l’époque Abdoulaye Daouda Diallo était l’un des rares hauts fonctionnaires à montrer et assumer sa proximité avec l’actuel Président de la République du Sénégal.

La thèse de son amitié sincère avec le Président Macky SALL doublée par une forte conviction de fidélité et de confiance mutuelles et sans faille est d’autant plus confirmée par le fait que le Président Abdoulaye Daouda Diallo est l’un des éléments rares pour ne pas dire une exception pour n’avoir jamais quitté le gouvernement depuis 2012.

À l’instar de son mentor le Président Macky SALL, personne n’a jamais entendu le Président Abdoulaye Daouda Diallo insulter, injurier, invectiver ou s’engouffrer dans des débats de borne fontaine.

Homme d’État réservé et calme au coeur plein de sagesse et de générosité, ses gesticulations bien contrôlées et maîtrisées, le Président Abdoulaye Daouda Diallo est un homme d’État intègre et très correct.

LE PRÉSIDENT ADD, UN BRILLANT INTELLECTUEL AU PARCOURS ÉLOGIEUX

Brillant élève issu d’une famille modeste d’un petit village du Fouta (Bokko Dialloubé) dont la principale activité est l’élevage, Abdoulaye Daouda Diallo faisait des kilomètres à pieds pour rallier son école qui se trouvait à Pété. Il décrochera en 1985 son Bac scientifique au lycée Charles De Gaulle de Saint-Louis avec la Mention Assez Bien.

Diplômé de l’ENAM où il a été admis entre 1990 et 1992 avec comme spécialité la division administration et finances, le Président Abdoulaye Daouda Diallo est un inspecteur des impôts et domaines principal de classe exceptionnelle.

Le Président Abdoulaye Daouda Diallo poussera ses études en banques et finances au COFEB, un institut de la Bceao (1994-1996).

Il a occupé des fonctions importantes à partir de 2000 notamment celle de DAF de la société nationale de transport Dakar Dem Dikk et celle de Directeur Général de la Lonase de 2001 à 2003.

Le Président Abdoulaye Daouda Diallo a également occupé la fonction de Secrétaire Général du Conseil de la République pour les Affaires Économiques et Sociales de 2005 à 2007 et Secrétaire Général de l’Institut prévoyance retraite du Sénégal.

Le Président Abdoulaye Daouda Diallo a aussi été Ministre délégué chargé du budget, en avril 2012, après l’élection du Président Macky SALL.

Le 24 Avril 2023, le Maire exemplaire de Bokko Dialloubé est nommé Président du Conseil Economique Social et Environnemental par son ami le Président Macky SALL.

UNE ASSIDUITÉ AU TRAVAIL

Aussi discret que feu Bruno Diatta, le Président Abdoulaye Daouda Diallo, travaille beaucoup et parle peu.

Malgré sa riche carrière, on peut compter ses sorties médiatiques qui sont très rares.

L’homme de principe réputé fidèle, honnête, loyal et travailleur infatigable a imprégné par sa marque indélébile de grand rassembleur, de meneur d’hommes, de haut fonctionnaire de l’administration calé, compétent, rigoureux, discipliné et travailleur partout où il est passé dans son parcours honorable et glorieux

L’actuel Président du CESE connaît ainsi très bien l’État et ses rouages. Son parcours éloquent lui a permis d’acquérir une grande connaissance et beaucoup d’expérience notamment les défis présents et futurs qui attendent notre pays le Sénégal.

Le Président Abdoulaye Daouda Diallo s’est imprégné vivement des difficultés auxquelles les populations du Sénégal font face.

Il a énormément appris du bâtisseur infatigable le Président Macky SALL, son mentor à qui il voue un respect, une loyauté et une admiration inestimables.

Le Président ADD ne badine pas avec le travail. Quand il vous donne un rendez-vous, vous risquez de le trouver sur place tellement il est ponctuel. La rigueur, la transparence et la bonne gouvernance sont des principes sacro saints chez lui.

D’ailleurs s’il n’avait pas refusé des ordres de la hiérarchie préférant préserver l’argent de la LONASE contre des prédateurs du parti au pouvoir d’alors, il n’aurait jamais été limogé de son poste de Directeur Général.

C’est pourquoi il est rare de trouver quelqu’un comme le Président Abdoulaye Daouda Diallo qui connaît bien les finances publiques et sa gestion en tant que grand argentier de l’État qu’il a longtemps été, qui s’est familiarisé aves les institutions financières internationales, qui connaît bien l’intérieur du Sénégal pour avoir été l’un des meilleurs Ministres de l’intérieur, qui a l’expérience des sociétés nationales et qui connaît plus que quiconque le fonctionnement de l’État et des Institutions.

Il est très efficace. C’est un vrai bosseur qui se donne à fond.

UN MAIRE EXEMPLAIRE POLITIQUEMENT EFFICACE QUI GAGNE TOUJOURS

ADD- Président Conseil Économique Social et Environnemental , coordonnateur départemental de l’Apr et de Benno de Podor a toujours laminé toute l’opposition réunie avec des scores soviétiques dépassent parfois l’entendement et qui confirme son leadership incontestable aussi bien dans sa commune que dans le département.

Réélu pour un second mandat de 5 ans avec un taux impressionant de près de 98,5%, le Président ADD en animal politique mais surtout en infatigable serviteur de sa commune et de ses administrés a réussi à y effacer l’existence d’une quelconque opposition réduite complètement à néant.

Pour preuve la commune de Bokko Dialloubé est la seule au Sénégal à avoir un conseil municipal où il n’y a aucun membre de l’opposition.

Si cela est possible, c’est parce que le Président Abdoulaye Daouda Diallo, Maire de la Commune de Bokko Dialloubé a complètement changé le visage de sa localité avec des réalisations phares préférant mettre en exergue les dépenses d’investissement plutôt que les dépenses de fonctionnement.

Avec son Maire compétent qui n’a pas oublié ses origines, Bokko Dialloubé a la chance d’être une commune véritablement émergente:

Nouvelles Routes flambants neuves désenclavant sa commune, nouveau stade, tricycles pour faciliter les déplacements des populations, nouvelles salles de classe, nouveaux forages, parcs de vaccination, murs de côture du collège de Diongui-Thikité, magasins de stockage du riz paddy, assistance aux étudiants, aux femmes, aux ASC, infrastructures sanitaires et routières, pistes rurales, eau potable, électricité, soutien aux agriculteurs, aux éleveurs, nouveaux forages…

LE PATRON INCONTESTABLE DU DÉPARTEMENT DE PODOR

Malgré les petites agitations à gauche et à droite, tous les poulains placés par le Coordonnateur départemental de Podor sont sortis vainqueurs avec brio élus à la tête de plusieurs mairies dans le département de Podor mettant ainsi au poteau la concurrence loin de faire le poids.

Ainsi le Président Abdoulaye Daouda Diallo a avec lui le soutien d’une dizaine de Maires du département ainsi que celui du Président du Conseil dpartemental qui est un fidèle parmis les fidèles.

UN HOMME DE VALEURS SÛRES SUR QUI LE SÉNÉGAL PEUT COMPTER

Sa loyauté et sa fidélité en amitié ne fait l’objet d’aucun doute.

Le Président ADD tient beaucoup à son image, à son honorabilité.

IL est un homme d’honneur et un homme de parole qui respecte ses engagements. Quand il il vous dit Oui, c’est Oui.

Sur le Président ADD, on trouve toutes les qualités et les vertus qui sont rares de nos jours.

Bref le Président ADD est un synonyme d’assurance tous risques !

UN DES PLUS GROS CONTRIBUTEURS DE L’APR ET DE BENNO BOKK YAAKAAR

La seule contribution du Président Abdoulaye Daouda Diallo lors des opérations de parrainage en vue de la présidentielle de 2024 pour le candidat de Benno Bokk Yaakaar Monsieur le Premier Ministre Amadou Ba s’élève au montant faramineux et imbattable de 447577 parrains entre les dépôts faits à Dakar et ceux déposés à Saint Louis !

Un parrainage de qualité en nombre éparpillée dans tous les départements du Sénégal.

Le leadership départemental de Podor du Président du CESE ainsi que l’envergure nationale évidente et incontestable du Président Abdoulaye Daouda Diallo fait de lui un personnage politique actuellement incontournable.

Le Président Abdoulaye Daouda Diallo est depuis 2012 imbattable à toutes les élections dans le département de Podor dont il est le patron politique.

À titre d’exemple, sous le leadership du Président Abdoulaye Daouda Diallo, le département de Podor a réussi en février 2022, a englobé le plus de voix de la coalition Benno Bokk Yaakar au niveau national, en dépassant largement le département de Dakar malgré sa forte densité au niveau des populations.

Le Président du CESE, Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, le Barack Obama de l’arène politique sénégalaise a toujours offert à Benno Bokk Yaakaar et au Président Macky SALL les meilleurs résultats électoraux et a toujours occupé le haut du podium permettant ainsi à la coalition présidentielle de remporter toutes les élections.

Me Diaraf SOW Juriste

Président du parti ADAE /J

Membre de la Conférence des leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar

Conseiller Technique au CESE