Ansoumana Dione envoie Diouf Sarr à la retraite politique

Ansoumana DIONE : « Abdoulaye DIOUF SARR est en fin de carrière politique. »

Un individu, devenu, comme par hasard, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, qui s’en prend aveuglément aux intérêts des malades mentaux errants et de leur fervent défenseur, Ansoumana DIONE, cette personnalité immature et inintelligente, n’a plus sa place dans une quelconque équipe de gestion des affaires de la cité. Et, ce dernier n’est personne d’autre que Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR qui signe, à travers ces actions fortement condamnées par le peuple tout entier, sa fin de carrière politique.

N’avait-il pas compris que c’est le social qu’est la politique ? En tout cas, il faut être un vrai innocent pour se battre contre des milliers de citoyens sénégalais, ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales. Aujourd’hui, tout le monde a reconnu le courage et la détermination du Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), à travailler, sans relâche, pour la défense des droits de cette frange particulièrement vulnérable de notre population.

D’ailleurs, c’est pourquoi, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR lui a fait signer un contrat, depuis 2020, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, où il est Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale. Malheureusement, c’était pour qu’il abandonne ses nobles convictions, d’où la grosse erreur, commise par celui que l’on peut considérer, désormais, comme étant la pire autorité sanitaire que le Sénégal ait jamais connue. Qu’a-t-elle fait pour la santé mentale ?

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)