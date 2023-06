Abdoulaye Mamadou Guissé met en garde le ministre Aliou Sow

Le Sénégal est à la croisée des chemins.

Le pays de Ndiadiane Ndiaye est attaqué et menacé par un triple complot de forces islamistes-intégristes, de forces rebelles du Sud, de rappeurs étrangers ; Béninois, Bissau Guinéens, de forces Lgbt, de puissances occidentales guetteuses de ressources pétrolières et gazières.

Les 1er et 2 juin 2023, des appels à l’insurrection, suite au verdict Ousmane Sonko-Adji Sarr ont secoué le Sénégal avec de destructions de commerces, de facultés universitaires, des archives, des infrastructures vitales etc. Mais, l’Etat reste debout, le Sénégal demeure inébranlable. Cependant, les pyromanes continuent leur sale jeu d’incitation à des agressions, d’appels criminels à l’insurrection et chauffent une certaine population.

Même de «Sénégalais » Didier Awady d’origine béninoise, Jacques Sagna alias Aladji Man ancien de Daara Ji, D Gomis alias Dip Dound Guiss, tous deux d’origine bissau-guinéenne, porteurs du PROJET PASTEF.

Ces musiciens qui continuent à être entretenus par l’Etat avec des subventions du Ministère de la Culture.

Pis, le Directeur de production de la Compagnie du Théâtre National Daniel Sorano du Sénégal, en l’occurrence Ousmane Faye, cumulard de fonction car manager de Omar Pène, fait des vidéos pour appuyer des appels d’agression contre l’Etat du Sénégal proférés par ces agresseurs de la République comme Didier Awadi, Nit Dof, Jacques Sagna, Dip Dound Guiss, Ousmane Faye de Sorano encourage par des vidéo les incitations à l’agression des biens publics et privés de Didier Awadi, Dip Dound Guiss.

Le parti Fulla ak Fayda à vocation culturelle interpelle le Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique et lui met devant ses responsabilités par rapport aux agents du Ministère de la Culture comme Ousmane Faye de Sorano qui cautionnent, par vidéo, des appels répétitifs aux violences.

Pire, Khady Gadiaga de Osmose, chargée de la Communication de la Biennale de Dakar du Ministère de la Culture écrit dans ses diatribes contre l’Etat : « En ayant abusé, les gens du pouvoir craignent que s’ils le quittent, ils risquent gros à tous les niveaux, aussi usent-ils d’une légitimité d’un troisième mandat du prince comme de la fameuse chemise usée du troisième calife de l’islam Othman Ibn Affen…

Tous les subterfuges et autres artifices sont mis en place pour faire rempiler notre hyper président dont ce dialogue national qui n’a de national que de nom car son but ultime est d’être l’instrument de validation d’un forfait constitutionnel sur le dos du peuple ».

Les masses populaires ont le cœur meurtri face à une ânerie de dialogue ».

En attaquant ceux qui participent au dialogue national, Khady Gadiaga de la Biennale écrit : « Qu’attendre d’autre de ces conciliabules de larrons embusqués. Il ne sert à rien de vouloir faire boire un âne qui n’a pas soif ». Mais, Khady, seule l’ânesse peut reconnaître son semblable.

En tout cas, notre parti Fylla ak Fayda interpelle le ministre Aliou Sow en charge de la Culture et du Patrimoine par rapport aux agents de Sorano, de la Biennale rattachés au Ministère qui participent aux menaces et aux appels à des violences et aussi au dénigrement du Dialogue national.

Nous poursuivons notre combat pour la défense de la République et la sauvegarde du Sénégal.

Abdoulaye Mamadou GUISSE

Président du parti politique

Fulla Ak Fayda

Candidat 2024

De la coalition

CULTURE REPUBLICAINE