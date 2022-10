Abdoulaye Ndiaye au président : « Abdou Karim Sall est d’une utilité politique remarquable »

Son excellence M le président de la République,

Je tenais à vous soumettre certains points de vue qui paraissent utiles et pertinents à prendre en considération, pour resserrer les rangs et remobiliser les troupes.

En effet, à la suite de l’installation du nouveau gouvernement et de la nomination de nouveaux responsables à la tête de certaines directions. Notre surprise fût énorme lorsqu’on a constaté avec beaucoup d’amertume que le responsable politique membre de l’Apr et de la coalition BBY n’est plus ministre encore moins DG à l’heure où j’écris ces lignes.

Pour rappel M Abdou Karim Sall, maire de la commune de Mbao a toujours été à la hauteur de la mission qu’on lui a confié sur son parcours politique et professionnel.

M. Abdou Karim SALL était à la tête de L’ARTP de 2014 à 2019 avec un bilan élogieux allant du lancement de la 4G dans le pays à la portabilité des numéros de téléphones, l’audit des coûts appliqués par les opérateurs, l’identification des abonnés aux services de téléphonie mobile en passant par le recrutement des Fournisseurs d’Accès Internet (FAI), l’attribution des licences MVNO ouq encore l’adressage postal.

Nommé ministre de l’environnement et du développement durable il n’a pas fait moins au contraire serviteur inlassablement de la vision du président de la République. Arrivé à la tête de ce ministère, des visites ont été faits dans toutes les régions du Sénégal pour rendre effectif la mission qui lui a été confiée.

En effet, c’est sous sa tutelle que la loi sur le plastique a été adopté, la loi sur la biosécurité, ainsi que le nouveau Code sur l’environnement qui sera bientôt sur la table de l’Assemblée nationale.

Dans la même dynamique, nous pouvons citer la création de plusieurs aires « marines communautaires protégées » dont celle de Goréee et le classement historique de neuf forêts. Abdou Karim Sall enchaîne avec Le programme: « Xëyu ndaw ñi » qui est devenu une réalité au ministère de l’Environnement et du développement durable, et permettra de matérialiser l’ambitieuse initiative de son Excellence le président de la République, le « Pse vert.»

Monsieur le Président de la République vous le savez comme nous, M Abdou Karim Sall a une notoriété politique qui ne souffre d’aucune contestation. De Dakar à Orkadiere dans le département de Kanel en passant par le département de Pikine, la remarque est unanime M. Abdou Karim Sall est un travailleur, un homme généreux et très discipliné.

Il est le seul responsable de l’APR ministre de l’alliance pour la république à avoir gagné sa commune et son Département dans la région de Dakar lors des élections municipales passées.

M le président de la République la jeunesse de Mbao en militant averti a sa part de responsabilité au regard de la réaction des populations de Mbao et du département de Pikine qui trouve inimaginable que le département de Pikine soit moins servi par rapport aux nominations. Ainsi, si la fin de l’action politique c’est le bonheur de tout un chacun; nous jeunes trouvons notre bonheur en la personne de Abdou Karim Sall de par son attitude regardant à l’égard de la jeunesse.

M le président de la République ce n’est pas pour rien qu’une liasse de jeunes est acquis à la cause de M le maire Abdou Karim Sall. Un phénomène très rare au sein de l’Alliance pour la République et de la coalition BBY.

Il nous aide et nous assiste en tout temps et en tout lieu. Cet homme M le président suscite beaucoup d’espoir. Et nous osons espérer que vous n’allez pas nous décevoir.

Nous sommes convaincus que vous le savez autant que nous M Abdou Karim Sall est d’une utilité politique remarquable et son engagement à vos côtés est indéniable

Nous jeunesse de Mbao nous osons espérer qu’il sera récompensé à sa juste valeur pour qu’il puisse continuer à dérouler ce qu’il considère comme un sacerdoce c’est à dire aider les populations, accompagner les jeunes dans la formation et la recherche d’emploi.

Abdoulaye Ndiaye président Jeunesse APR de commune de Mbao.