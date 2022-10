Abdoulaye Tall : « Macky Sall n’est pas plus citoyen que Ousmane Sonko »

Me Abdoulaye Tall, avocat de Pastef et Ousmane Sonko

Ousmane Sonko a démarré ses tournées nationales, ce dimanche. A Joal, le leader de Pastef et ses militants ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes par la gendarmerie. Il y a même eu des blessés atteints par grenades lacrymogènes. Selon Abdoulaye Tall, c’est le Président Macky Sall, son ministre de l’Intérieur et le Général Moussa Fall qui sont derrière cette attaque « malsaine ».

« Macky Sall n’est pas plus citoyen que Ousmane Sonko. Macky Sall, ses ministres et Dg sont les premiers à faire des rassemblements et des caravanes alors que nous ne sommes pas en temps de campagne électoral, c’est eux qui créent des rassemblements et la zizanie », lance la robe noire.

L’avocat patriote de poursuivre: « Macky Sall, s’il pense qu’il est plus citoyen qu’un autre Sénégalais, en réalité, il ne sait pas dans quel Sénégal il évolue. Ils ne peuvent pas nous ébranler, nous allons continuer notre tournée et nous allons en découdre avec eux et nous y mettrons les moyens qu’il faut afin qu’ils sachent que le Sénégal ne leur appartient pas. Nous allons durant une semaine faire notre tournée à Mbour et personne ne va nous en empêcher ».