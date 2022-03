Abdourahim Kébé : « Sonko est l’espoir de tout un peuple »

Abdourahim Kébé, renouvelle son estime et son soutien au leader des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko. Dans une publication sur Facebook, le colonel à la retraite estime que le maire de Ziguinchor reste l’espoir de tout un peuple.

« Il faut que le pouvoir prenne garde et accepte de t’affronter à armes égales. Les méprisables moyens non conventionnels sous forme de complots ou diffamations n’y feront rien. Tu restes l’espoir de tout un peuple. Seul Dieu est aux commandes et il ne t’arrivera que ce qu’Il aura décidé. Je te renouvelle mon estime et mon soutien », a écrit Abdourahim Kébé sur le réseau social.