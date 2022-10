Abdourahmane Diouf : « Je veux être président de la République »

Abdourahmane Diouf a déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2024. « Je veux être président de la République pour rendre à mon pays tout ce qu’il a fait pour moi », a-t-il indiqué hier dimanche, rapporte Les Échos. Et d’ajouter : « J’ai fait tout mon cursus scolaire, universitaire, obtenu tous mes diplômes et suis devenu ce que je suis aujourd’hui sans payer un seul sou. Tout ça c’est grâce à l’Etat du Sénégal. L’autre chose, c’est que 62 ans après notre indépendance, nous vivons toujours une situation honteuse et difficile. Les populations ne mangent plus à leur faim », a déclaré le leader de Awalé.