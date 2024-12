Abrogation de la loi d’amnistie : Ce qu’en pense Serigne Mbacké Ndiaye

« Ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui ont bénéficié de la loi d’amnistie. S’il n’y avait pas cette loi commanditée par l’ancien chef de l’État Macky Sall, Ousmane Sonko et Cie ne seraient pas au pouvoir aujourd’hui ». C’est l’avis est de Serigne Mbacké Ndiaye au micro du « Jury du dimanche » d’iRadio.

Pour le président du parti Convergence libérale et patriotique, on ne gagne rien en supprimant cette loi d’amnistie. « A quoi ça sert de faire des procès ? Qu’est-ce qu’on y gagne ? Ceux qui sont au pouvoir le sont depuis huit mois. Bientôt un an. Ils auront perdu un an sans rien faire. Et il faut noter que ceux qui ont bénéficié de cette loi, certains sont aujourd’hui députés, d’autres sont directeurs généraux, d’autres sont je ne sais quoi. Nous aurons perdu encore un ou deux ans sur le vote d’une loi. Des procédures judiciaires, des jugements, des appels. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à s’occuper des questions qui intéressent les gens ? », se demande l’invité d’Assane Guèye.

Sur la possibilité de poursuivre Macky Sall pour haute trahison, il dira : « Intouchable ou pas, je n’en sais rien. Parce qu’on ne peut pas dire que quelqu’un est intouchable, ça dépend de ce qu’on te reproche. Mais je ne souhaite pas qu’on tente de le faire, parce que ça ne fera que déstabiliser ce pays.»

Pour Serigne Mbacké Ndiaye, les priorités sont ailleurs. « On ne peut pas être dans un pays où les finances sont rares, les entreprises sénégalaises connaissent des difficultés, la dette intérieure n’est pas payée par rapport à la dette extérieure. Nos relations avec nos partenaires au développement, ce n’est pas le parfait amour. Nos relations avec la France, les États-Unis, Israël, le Fonds mondial de la Banque mondiale, avec tous ces partenaires ne sont pas au beau fixe. Si, en plus, on veut qu’entre Sénégalais se tirer dessus, nous courons un risque, sans parler également de nos rapports avec nos pays voisins qui ne sont pas également au beau fixe, il ne faut pas se le cacher ».

Il invite, ainsi, le nouveau régime à s’inspirer de l’expérience du président Abdou Diouf en 1991. « Il est venu au pouvoir dans des conditions difficiles. Le choc pétrolier, la sécheresse, les difficultés au niveau des finances. L’État n’était pas en mesure de payer même les salaires. Il n’a plus de mesures. Il a supprimé les visas de sortie. C’est un signal fort. Il a lancé un appel au consensus national. Il a réussi un consensus fort qui nous a permis de traverser des difficultés énormes, d’assainir les finances publiques. C’est difficile, mais les finances publiques ont été assainies. De sorte qu’au moment où il prenait le pouvoir, le président Wade a dit : ‘Je n’ai pas de problème d’argent ; les caisses sont remplies.’ Il a demandé au Sénégal de venir l’aider dans la construction de ce pays et ça lui a permis de faire des pas de géant », rappelle Serigne Mbacké Ndiaye.