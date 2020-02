Accident de la route : 1.350.000 personnes périssent par an dans le monde

Chaque jour, 2 700 personnes meurent par accident dans le monde, soit 1.350.000 par an et Cinquante millions d’individus sont blessés à cause des accidents renseigne le quotidien national Le Soleil dans sa livraison de jeudi. Ces chiffres ont été rendus publics lors de la 3ème conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière organisée par la Suède et coparrainé par l’Organisation mondiale de la santé, hier, à Stockholm. Cette conférence marque la décennie d’actions des Nations Unies pour la sécurité routière en fixant les lignes directrices pour un consensus mondial jusqu’en 2030.

Représenté à cette conférence par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm, a exprimé son engagement à lutter de manière encore plus marquante contre l’insécurité routière avec la décision du chef d l’Etat de faire de 2020, l’année de la sécurité routière.