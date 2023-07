Accident Louga : Abdoul Mbaye demande que les responsables soient punis

Abdoul Mbaye s’est prononcé sur l’accident mortel qui s’est produit ce lundi matin près de Ngueune Sarr, à Louga, et qui a fait 23 morts et une cinquantaine de blessés.

« Encore un terrible accident de la route et plusieurs dizaines de morts et de blessés. Que les responsables soient jugés et sévèrement punis pour homicides », a réagi Abdoul Mbaye. Selon l’ex-Premier ministre et leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), tous ces concitoyens qui nous quittent méritent au moins une journée de deuil national.

Vingt-quatre morts et une cinquantaine de blessés enregistrés ce mercredi 26 juillet dans un accident de la route. Tel est le dernier bilan du ministère sénégalais de la Santé, après le renversement d’un bus vers la localité de Ngeune Sarr, dans la région de Louga.