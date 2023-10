Accueil des malades : Marie Khemess Ngom promet une bonne prise en charge

La 3ème session ordinaire du Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct) s’est ouverte, hier avec l’ordre du jour : ‘’Territorialisation de la compétence santé : quelles stratégies pour une amélioration de la politique sanitaire dans les collectivités territoriales au Sénégal’’. Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye et ses équipes ont été auditionnées par les hauts conseillers sur la carte sanitaire, l’implication des collectivités territoriales dans la gestion des structures sanitaires, rapporte Actusen.

A cette occasion, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a assuré que son département est en train d’utiliser toutes les bonnes volontés et les canaux de communication pour une bonne prise en charge des malades dans les structures de santé. «Nous sommes en train d’utiliser toutes les bonnes volontés, les canaux de communication notamment la presse pour parler de ce bon accueil. Je pense que beaucoup plus d’ouverture dans les visages, dans les comportements peut aider à une bonne prise en charge des malades», a déclaré la patronne des blouses blanches.

Docteur Marie Khemess pense que même si tous les moyens sont mobilisés, il y a un élément important qui est l’accueil des malades. «On peut tout faire, renforcer les structures, mettre des équipements aux normes standards, améliorer l’environnement de travail, avoir des motivations, mais, il y a un point nodal que l’on appelle l’accueil. Et pour cela, nous avons un grand rôle à jouer et nous l’avons commencé et nous n’allons jamais cesser de parler du bon accueil par rapport aux malades», renseigne-t-elle.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a également rappelé les efforts consentis par l’Etat pour la réalisation à travers le pays, d’infrastructures sanitaires, de recrutement de personnel, d’octroi de bourses de perfectionnement mais surtout en termes de régulation du secteur.

Quid des évacuations de patients ? La ministre de la Santé pense qu’il faut une coordination et une cohésion sur tout ce que nous sommes en train de faire. C’est ainsi qu’elle a appelé à davantage renforcer la sensibilisation, la communication pour que toute évacuation sanitaire puisse être programmée au niveau des différentes structures concernées. Ce n’est pas tout, car elle a aussi souligné toute l’importance d’échanger et de mener des discussions avec les élus territoriaux pour faciliter ce travail.

Prenant la parole, la présidente du Hcct, Aminata Mbengue Ndiaye a salué les performances enregistrées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, mais aussi les investissements du gouvernement dans ce secteur. A noter que la session qui a démarré le 17 août dernier va prendre fin le 17 octobre prochain.