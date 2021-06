Accusé de harcèlement sexuel : Le président de la Fiba démissionne !

Le Malien Hamane Niang s’est retiré « au moins temporairement » de son poste de président de la Fédération internationale de basket (FIBA) ce dimanche, suite à la publication d’une enquête du New York Times le visant pour avoir « ignoré » des comportements de harcèlement sexuel durant 12 ans.

Dans un communiqué publié lundi, dont New York Times a eu copie, la FIBA indique qu’elle a pris connaissance des informations du journal, « les a partagées avec l’officier d’intégrité indépendant Richard McMillen, qui a ouvert une enquête », « réclamé la collaboration de la Fédération malienne » et rappelle qu’elle a « une tolérance zéro à l’égard de toutes les formes de harcèlement et d’abus » tout en respectant la présomption d’innocence de Hamane Niang, dans l’attente de nouveaux éléments.

La Fédération internationale de Basketball précise que les deux entraîneurs de basket-ball maliens accusés d’avoir abusé des joueuses ont été suspendus par la FIBA, tout comme un haut responsable de la fédération malienne de basket-ball, de toute fonction pendant l’enquête.

Après ses accusations, Hamane Niang n’a pas tardé à réagir. Dans un petit message, il rejette en bloc les accusations.

Dans un mail envoyé au New York Times, il rejette fermement les accusations portées par Jere Longman et Romain Molina, auteurs de l’enquête. « Je n’ai jamais été impliqué et je n’ai jamais eu connaissance des accusations décrites dans votre correspondance », a-t-il fait savoir.