Quand les populations dérivent et se font justice, ça tourne au drame. A Kaolack, c’est un garçon de 17 ans, accusé de vol, et élève de 6ème, qui a été tué hier au quartier Ndar Gou Ndaw. Il a été tabassé à mort par une foule en furie. La police mène une enquête pour déterminer les causes du drame et arrêter les coupables.