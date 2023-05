« Actions pour la Stabilité du Sénégal » dit oui à l’appel au dialogue

« De la pertinence de l’appel au dialogue du Président Macky Sall »

Le contexte préélectoral, la conjoncture internationale et les conditions d’insécurité qui sévissent autour du Sénégal sont autant de facteurs qui recommandent au chef de l’Etat d’appeler à une large concertation à l’endroit de toutes les forces vives de la nation. Son statut de clé de voûte des institutions exige de lui cette ouverture ainsi que cette propension à prendre les devants pour que règne la paix publique et la stabilité socio-politique dans le pays.

De la même manière, il revient à ses interlocuteurs, notamment à l’opposition, de s’inscrire dans la même dynamique de dépassement et d’unité autour de l’essentiel. Actions pour la Stabilité du Sénégal (ASS) s’engage résolument dans ce sens. Sous ce rapport, il prendra part, et ce, sans condition au processus d’échange et de partage, conformément au vœu du Président de la République. En effet, le renouveau du pacte républicain passera forcément par une mobilisation générale de tous les patriotes et dignes fils du Sénégal.

Les petits calculs politiciens et les comportements incompréhensibles de certains acteurs ont, jusque-là, porté du tort au développement de notre pays. Nous comptons sans ambages rompre avec ces habitudes égoïstes et irresponsables d’un autre âge qui, en définitive, ont beaucoup retardé le Sénégal dans ses élans d’essor et de modernisation. Dès lors, ASS saisit cette belle occasion pour traduire concrètement sa philosophie qui consiste à faire de « la politique autrement et mieux » exclusivement pour l’intérêt général.

Le Sénégal doit impérativement « négocier le virage » en raison de l’exploitation imminente des ressources pétrolières et gazières. Dès lors, il incombe plus que jamais aux pouvoirs publics, aux syndicats, à l’opposition et à la société civile de veiller à la préservation des conditions de cohésion et de concorde nationale. Ainsi, l’invite au dialogue par le Chef de l’État, concourant à aménager des espaces de veille et de participation citoyenne, représente pour tout patriote une belle occasion à saisir.

Fait à Dakar, le 30 avril 2023

Alinard NDIAYE

Président National du Comité de Pilotage de

Actions pour la Stabilité du Sénégal