ADAE/J de Bignona demande à Macky de recevoir Diaraf Sow car…

La délégation départementale du parti ADAE/J de Bignona qui s’est réunie sous la présidence de son Coordonnateur Babacar Sané, affirme et réitère son soutien indéfectible au frère Président du parti maitre Diaraf Sow, un véritable leader de la coalition BBY qui mérite beaucoup plus d’attention et de considération de la part du Président Macky Sall pour qui il reçoit tous les coups chaque jour. La délégation départementale du parti ADAE/J de Bignona demande au président de Benno Bokk Yaakaar son Excellence Macky Sall de soutenir et renforcer le Président Diaraf Sow, un leader honnête et courageux qui a mis tous ses moyens au service du Président Macky Sall et qui nese fatigue jamais, il défend tous les jours le Président et nous tous, derrière lui. La délégation départementale du parti ADAE/J de Bignona demande au président Macky Sall de recevoir le Président Diaraf Sow qui se sacrifie jours et nuits pour la coalition BBY partout dans le monde. La délégation départementale du parti ADAE/J de Bignona témoigne des qualités rarissimes et des compétences prouvées de maitre Diaraf Sow dont le parti ADAE/J s’élargit et se ramifie considérablement malgré les faibles moyens. Le parti ADAE/J de Bignona demande enfin au président Macky Sall d’associer le parti ADAE/J qui regorge de compétences à la construction du Sénégal vu le travail titanesque que notre parti est en train d’abattre depuis son engagement à côté du Président Macky Sall.

Babacar Sané Président de la Délégation départementale du parti ADAE/J de Bignona