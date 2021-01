Adama Gaye demande le renvoie de l’oncle de la Première Dame…du Consulat du Sénégal à Marseille

Adama Gaye ne lâche plus l’ oncle de la Première Dame, Abdoulaye Diallo . Dans une publication incendiaire, faite sur sa page Facebook, le journaliste demande le renvoie de Abdoulaye Diallo du Consulat du Sénégal à Marseille.

Abdoulaye Diallo, dit Abou, oncle de Marieme Fall SALL qui passe son temps, la nuit, dans la boite de nuit Chaumière avec chaque soir une nouvelle nana. On ne demande pas à l’Assemblée nationale de commenter sur son cas autour d’une théière. On exige des comptes sur cet irresponsable et arrogant type qui se tape un salaire d’expatrié au consulat du Sénégal à Marseille tout en vivant à Ndar.

Aissata Tall SALL qui ne connaît rien en diplomatie, simple bouteille habillée, que faites vous de ce dossier?

Macky SALL, comment comptes tu punir ce bel oncle, symbole de plus de ton népotisme, qui fut l’un de ceux dont les zigzags politiques étaient insaisissables entre Wade et toi. Surtout quand ta fortune déclinait. Les vents ayant tourné, il a oublié Wade. Depuis, sous ton aisselle, il n’a aucune honte à se servir sur la bête.

(…)