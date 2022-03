Adama Gaye : « L’opposition doit cesser ses postures suicidaires »

L’Opposition Sénégalaise doit cesser ses postures suicidaires, infantiles. On ne met pas sur une liste électorale un acteur inéligible. C’est offrir à Macky Sall le prétexte, aidé par des juges à sa dévotion, pour invalider la liste de l’opposition qui se trouve si près de récupérer les rênes du pouvoir.

1- Mon ami Khalifa Sall, qui peut être un Président d’honneur de toute liste d’opposition qui le choisit en marge des exigences du code électoral, est ici interpellé. Le leadership, c’est d’abord servir et savoir s’effacer pour les grandes causes à conquérir.

2- Pas de sentimentalisme non plus sur l’histoire du passeport d’Ousmane Sonko: il ne le libère pas de l’obligation du contrôle judiciaire.

Le combat, le concernant, devra être mené à l’interne afin que tous les obstacles qui rendent notre justice indigne de porter ce nom soient levés.

Affronter les conditions d’un procès dans cette Affaire qui lui vaut ce contrôle judiciaire, c’est ce qu’il y a de mieux pour tous, afin que la lumière soit…

A défaut, qu’il y ait un non-lieu. L’essentiel, c’est d’en finir avec cette histoire qui pollue l’atmosphère et continue de nous distraire, sans oublier d’être un prétexte pour des entrepreneurs politiques de s’enrichir à moindres frais…

3- Il faut aussi que Fatou Blondin Diop et Cheikh Tidiane Dièye, qui jouent à la proximité avec Sonko, disent pourquoi lorsqu’une délégation de personnes venues les voir pour leur exposer mon cas pendant ma détention arbitraire, ils n’ont eu qu’un mot à leur égard: « est-ce que votre Grand a insulté Macky », avant de se défiler.

Qu’ils nous disent s’ils sont ou non de mèche avec lui et pourraient être des dangers pour l’opposition pour ne pas voir à quel point le droit et la démocratie furent souillés, piétinés, par le régime de Macky Sall, qui n’en mène d’ailleurs plus large depuis qu’il a été exposé ici et ailleurs, par mes écrits et mes clarifications irrésistibles. Pas de vaches sacrées!

CONCLUSION

L’ennemi intérieur et notre incapacité à faire notre introspection sont des tares à éradiquer pour que l’essai, comme au dit au Rugby, soit transformé. Le Sénégal veut le changement et des hommes-femmes capables, de caractère et de compassion.

Le premier pas vers la réussite du projet de réinvention nationale passe par un langage de vérité et une générosité des acteurs qui se disent de l’opposition: pourquoi ne vont-ils pas vers les forces vives de la nation susceptibles de participer au triomphe de notre projet commun -sauver ce pays.

Ouvrez les listes des législatives à quiconque peut rassurer l’électorat Sénégalais qui n’est pas forcément disposé à suivre les mêmes acteurs politiques dont les enfantillages le découragent. Pas non plus de persistance sur le parrainage: la victoire, avec ou sans parrainage, est à portée de main -moins de 5 mois!

Ps: C’est parce que je savais cette justice Sénégalaise inféodée au pouvoir exécutif qu’après ma détention illégale où elle s’est mise au service du régime de Macky Sall, j’ai choisi d’emprunter le chemin de l’exil. Pour être sûr de raconter au monde la vraie histoire qu’ils voulaient étouffer avec le soutien de leurs flagorneurs des médias, de la classe politique ou sociétale…

C’est fait. Le monde sait. Me tuer n’aurait aucune incidence sur la vérité historique -rétablie et qui reste un enseignement pour les jeunes du présent et du futur de notre pays.

Prêt à être de la liste la mieux indiquée pour faire tomber ce régime qui est la principale contradiction du Sénégal.

Adama Gaye, Fondateur Dollel Sénégal. Dynamique Benn Bopp (DB2).