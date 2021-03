Adama Gaye pour la restauration des libertés au Sénégal

Faire face dans la liberté…Par Adama Gaye

Bonjour à toute la communauté qui me lit ici et partage mon souci d’une restauration des libertés et de la démocratie dans notre pays.

Je tiens à mettre en garde les impoli (e) s qui se disent soutiens d’acteurs politiques en s’imaginant pouvoir menacer parce qu’ils -ou elles- sont spécialistes dans le recours à des discours sales ou fangeux.

Je n’ai pas combattu jusqu’à vivre la prison et l’exil pour tolérer vos insolences. Sachez que quiconque s’y adonne par étourderie, sentiment d’impunité, ou se croit capable de me faire taire se trompe -quel que soit ce qu’il mettra sur la table.

Le temps de la clarification et de l’affrontement est indispensable pour que celles et ceux qui ne se savent pas soient enfin édifiés -d’avance.

Douma niekhou niébé, et, en Saloum Saloum, je dis: thiakhaan faaxeeh….

Le débat démocratique et pluriel aura lieu, les menaces seront traitées comme il se doit.

A bon entendeur.

Adama Gaye

Ps: voilà comment des extrémistes ont fini par mettre Ousmane Tounakar dans la gadoue.

Avec moi, Adama Gaye, ça ne passe pas, quel que soit ce que ces Fédayins, terroristes à la petite semaine, pensent utiliser pour empêcher le débat contradictoire et critique.

Je suis imperméable au chantage. Le débat pluriel aura lieu.