Report des Locales en 2022 : Le PS en phase avec Macky

Le Secrétariat exécutif national (Sen) du Parti socialiste (PS) s’est réuni jeudi après quelques mois de pause due à la Covid-19. Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades ont posé sur la table la question des prochaines élections locales, reportées en février 2022. Approuvant ce nouveau report, les socialistes se préparent activement.

« On a parlé de la période d’ouverture des listes. Et les gens ont intégré la séquence qui encadre la fin de l’année de l’exercice budgétaire. Donc, objectivement, le parti pense que les élections devraient pouvoir se tenir entre janvier et février. Des dates qu’il en faudrait pas dépasser », a expliqué au journal L’AS repris par Le Soleil, Alpha Bayla Guèye.

Selon lui, c’est ce qui a été retenu et indiqué à leurs plénipotentiaires afin qu’ils puissent défendre cette position. Parce que, dit-il, si on doit avoir des élections paisibles, bien préparées, il va falloir que les préalables qui devraient concerner toute la période de révision d’ouverture des listes etc…soient bien respectés en tenant compte des périodes d’hivernage.

M. Guèye a estimé que l’année 2021 a été bien séquencée et examinée ainsi que les entraves qui peuvent rendre les détails incompréhensibles. Et fort de ce constat, le Parti socialiste a demandé à ses plénipotentiaires présents au dialogue de défendre la tenue des élections au plus tard en février 2022.

Par ailleurs, Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades préparent activement ce scrutin. Ceci a été d’ailleurs bien débattu jeudi. Les membres du secrétariat ont ainsi donné des orientations qui seront soumises au bureau politique qui sera convoqué au début du mois d’avril.