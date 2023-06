Adama Gaye remet le petit Branco à sa place : «Le destin d’un peuple se fait par lui-même»

De cette Brancomania…Par Adama Gaye

On ne parle que de lui, de ses enquêtes, de ses dossiers, de sa thèse sur la Cour Pénale Internationale (CPI). Jean Branco est sur toutes les lèvres des excité.e.s que peuvent être les Sénégalais.e.s quand ils sont sous le charme brusque de n’importe quel quidam.

On en finit par croire que Branco est le nom méconnu de la CPI.

Quel complexé.e.s! Je suis sidéré de voir et d’entendre cette brancomania déferlante et à lire avec quel abandon ses groupies Djolofien.ne.s en font la star incontestée de cette instance judiciaire créée en 1998 par le Traité de Rome sur le dos de la guerre des Balkans, du génocide Rwandais et pour conforter les tribunaux spéciaux, du Rwanda à la Yougoslavie, à la Sierra Léone, et, demain, au Sénégal, pour juger des crimes contre l’humanité.

Maître Branco, excusez-moi de vous remettre à votre place. Je le fais parce qu’avant toi, je sais qu’il y a eu une vie à la CPI et les acteurs qui y ont joué un rôle pour la faire ne te comptaient pas en leur sein.

En 1998, alors son fondateur, Kofi Annan, qui avait succédé deux ans plus tôt à Boutros-Ghali, l’Egyptien dont la lutte pour la refonte de l’ordre international n’avait pas été minime, me fit l’amitié de me demander d’aller faire un tour à la CPI et au tribunal d’Arusha et de Kigali….

Je peux vous dire, Maître, que déjà, j’y avais vu de grands avocats, magistrats, procureurs ou encore praticiens du droit dont l’action a permis à la CPI de s’installer sur une scène internationale alors agitée entre les mouvements altermondialistes, un rêve hégémoniste Americain (qui avait snobé la CPI) ou encore l’ambition démocratique africaine et le déclin d’une Europe en perte de vitesse.

Dana l’évolution de la CPI, depuis, on peut penser que les Africains ont le plus eu à payer puisqu’en dehors d’un Milosevich ce sont des africains qui ont été devant ses instances, jugés et condamnés, tels Charles Taylor, Laurent Gbagbo, Jean Pierre Bemba ou quelques autres menus fretins.

J’ai eu à côtoyer à la CPI des personnes qui sont devenues de grandes spécialistes de la justice pénale internationale, comme Cecile Aptel (prof. à la Fletcher School), le juge Laïty Kama, la magistrate Louise Arbour et des compatriotes qui y officiaient en avocats ou conseillers juridiques. Les témoins sont encore en place, jusqu’à la Haye…

C’est dire que, malgré tout le respect que vos efforts pour sa compréhension vous accordent, il est quand même essentiel que le peuple Sénégalais, dont vos co-avocats, cessent de vous prendre pour le Dieu qui va les libérer du Boucher de Dakar, Macky Sall, version Sahélienne de Milosevich, parce qu’à les voir s’agiter autour de vous, on peut être tenté de vous prendre pour celui qui peut faire bouger la CPI.

Le destin d’un peuple se fait par lui-même. Vous pouvez venir contribuer mais cessez la frime. C’est à nous, pas à vous, de faire agir la CPI.

J’invite les plus jeunes qui se pâment au seul énoncé de votre nom de se calmer. De se montrer plus matures. Le recul est un signe de sagesse.

Mais di teupp di dall rekk en psalmodiant, comme dans des zikrs, le nom Branco, c’est honteux et décevant. Quant à toi, Maître, étant donné que tu apprends à parler Wolof dans tes stratégies de maître chanteur minable, retiens ceci: nekkal nitt!, ton agitation n’est pas professionnelle. C’est une gaminerie alors que nous n’avons pas de temps. Le combat est trop sérieux, nekkall nitt !

Ce peuple complexé qui te porte en héros me fait honte.

Bon dimanche.

Adama Gaye est un exilé politique Sénégalais qui a participé à des opérations (réussies) de la CPI lorsque Branco était dans ses courtes culottes.