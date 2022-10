Ousmane Sonko et son accusatrice Adji Sarr (en médaillon)

Affaire Adji Sarr : Sonko devant le juge…La police, la gendarmerie et l’armée se

La justice sénégalaise a décidé de réactiver le dossier Adji Sarr. Le juge d’instruction du 1er cabinet du tribunal hors classe de grande instance de Dakar compte procéder, très prochainement, à l’audition dans le fond d‘Ousmane Sonko dans cette affaire de présumé viol qui l’oppose à Adji Sarr.

Quelques dates sont avancées pour ce rendez-vous que le journal garde pour le moment, de publier.

Dans tous les cas, redoutant la répétition des événements de mars 2021 qui ont occasionné des pertes en vies humaines (14 morts) et de nombreux dégâts matériels, un peu partout sur le territoire national, les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, sont en alerte maximale, dit-on. Elles sont en train de s’organiser pour parer à toute éventualité.

Pour éviter tout trouble public qui pourrait survenir lors de ce rendez-vous judiciaire très attendu, la Direction générale de la Police nationale et le Haut commandement de la Gendarmerie nationale ont déjà tenu plusieurs réunions de sécurité, chacun de son côté.

Selon des sources, l’armée sera aux aguets, en cas de besoin. D’ailleurs, à cet effet, un plan d’opération sera présenté prochainement à la plus haute autorité du pays, via les ministères en charge des questions liées à la sécurité.

On apprend aussi que les commissariats centraux, spéciaux, d’arrondissement, les postes de police, les brigades de gendarmerie, postes de gendarmerie, sections de recherches, brigades de recherches, légions de la gendarmerie ont été saisis afin que les commandants et commissaires en charge de ces entités puissent mobiliser les moyens humains et matériels à engager pour faire face, en cas de troubles.

