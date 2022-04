Affaire Astou Sokhna : And Gueusseum se démarque des postures va-t’en guerre

Dans le cadre de son 4ème plan d’actions et en prélude de la grève des 04, 05 et 06 mai le Directoire de AND GUEUSSEUM, a choisi de tenir le Sit-in national du 27 avril 2022 à Louga de 10H à 14H avec l’Assemblée générale de Région pour témoigner sa compassion à l’endroit de la famille éplorée et des sages-femmes de la maternité de l’hôpital incarcérées.

A cet effet, tous les camarades qui sont disponibles et le peuvent sont invités à y participer dans le calme et la discipline en chapeaux ou coiffes noirs pour la circonstance.

En outre, sans discours populistes, AND GUEUSSEUM se démarque de toute posture va-t’en guerre parce qu’il ne s’agit pas de faire entrave à la justice ou d’une quelconque pression sur le tribunal mais d’une action de solidarité envers nos collègues en marge du combat juridique mené par nos avocats.

C’est aussi l’occasion de solliciter solennellement de la part de l’autorité judiciaire la mise en liberté provisoire de nos camarades présumées innocentes en attendant le verdict du tribunal.

Par ailleurs, la lutte continue pour la libération de nos camarades mais aussi pour la signature du protocole Gouvernement-AND GUEUSSEUM et l’ouverture de négociations sérieuses sur le système de rémunération des agents de la santé et de l’action sociale d’une part.

D’autre part, l’ASAS exige le rétablissement du Secrétaire général régional de Matam, Monsieur Amadou Lamine SANO, dans ses fonctions de Chef de service des Soins infirmiers de l’hôpital de Ourossogui de même que Monsieur El Hadji Tidiane THIANE, infirmier chef de poste de Sourah de Touba ainsi que l’annulation à défaut de la révision sans délai du contrat Hôpital de Mbour-Polymed qui constituent un gage de paix et de stabilité sociale dans un secteur fréquemment perturbé par des décisions impertinentes ou arbitraires de manageurs néophytes dont les costumes sont trop amples dans leurs nouvelles fonctions d’emprunt.

Dakar, le 24 avril 2022