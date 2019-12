Affaire de la sextape…Benzema perd à la cour de Cassation

Karim Benzema : nouveau rebondissement dans l’affaire de la sextape

L’affaire de la sextape n’est pas terminée. La Cour de cassation vient de rendre son verdict ce lundi 9 décembre et un procès pourrait voir le jour…

Nouveau coup dur pour Karim Benzema. La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi en cassation du joueur du Real Madrid. Le sportif contestait les méthodes d’investigation d’un policier chargé de l’enquête. Selon lui et deux autres personnes misent en examen dans cette affaire, Karim Zenati et Youness Houas, le policier aurait manqué de loyauté. Sauf que la décision rendue publique ce lundi 9 décembre va à l’encontre de la requête des trois hommes. Un revers pour Karim Benzema qui a utilisé tous les recours possibles. En conclusion, un procès pourrait voir le jour et aurait un fort impact médiatique…

Une affaire qui secoue le monde du football

Pour rappel, l’affaire de la sextape a débuté en juin 2015. Mathieu Valbuena reçoit alors plusieurs appels d’un homme lui demandant une certaine somme d’argent, sans quoi il pourrait diffuser une vidéo du joueur en plein ébat sexuel. Valbuena porte plainte. L’affaire prend de l’ampleur lorsque Djibril Cissé est placé en garde à vue en octobre 2015. Puis des membres de l’entourage de Benzema sont entendus par la police jusqu’à la garde à vue du joueur en novembre 2015. Une affaire qui fait grand bruit et conduit à la non-sélection des deux sportifs en équipe de France. Depuis, plusieurs rebondissements ont eu lieu jusqu’à ce rejet de la Cour de cassation qui invalide la requête en nullité déposée par le numéro 9 du Real Madrid.

De lourdes conséquences…

Si Karim Benzema n’a plus jamais rejoué en Bleu, il connaît une carrière exceptionnelle en Espagne sous les ordres de Zinedine Zidane. Les médias espagnols, eux, ne comprennent pas que l’équipe nationale se passe de ses talents tout comme les vrais passionnés de foot selon une étude récente. De son côté, Mathieu Valbuena évolue désormais en Grèce à l’Olympiakos Le Pirée. Et cette affaire a eu des conséquences plutôt néfastes sur sa vie personnelle. En effet, le joueur confiait récemment au micro de RMC que cette histoire a été très dure à vivre pour sa compagne et mère de sa fille. Aujourd’hui, le couple est même séparé…