Affaire des 1000 milliards : Alioune Ndao «confirme» Sonko

Alioune Ndao, ancien procureur spécial de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI), est intervenu dans le débat lancé par Ousmane Sonko au sujet d’un compte bancaire contenant supposément 1 000 milliards FCFA, appartenant à un responsable de l’ancien régime. Investi sur les listes de Pastef, Alioune Ndao affirme dans une interview à L’Observateur : « C’est bien possible d’avoir 1 000 milliards dans un compte. »

Si de nombreux Sénégalais jugent cette somme invraisemblable, Alioune Ndao rappelle que cela reste techniquement possible. Cependant, il souligne que le vrai enjeu est de savoir si ce compte existe réellement ou non. « Certains pensent que cela relève de la campagne électorale, d’autres que c’est bien réel. Personnellement, j’attends des preuves avant de me prononcer », déclare-t-il.

Le magistrat, repris par Senego, ajoute qu’une enquête sera sans doute ouverte pour vérifier ces allégations. « Est-ce que ce compte est au Sénégal ou à l’étranger ? Est-il logé dans l’une de nos banques ? Cela me semble peu probable, car la législation sur le blanchiment d’argent exige une déclaration de soupçon pour de telles sommes. Si un compte de cette taille existe réellement et n’a pas été signalé à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), alors la banque impliquée serait en faute et ses responsables risqueraient des sanctions. »