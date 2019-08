Affaire des 94 milliards…Les Justiciables demandent à Sonko de

« En plus de mettre en cause l’ex directeur des domaines et le gouvernement, des accusations sont formulées à l’endroit du dénonciateur qui serait impliqué dans ce dossier. Cette situation préoccupe le Forum du Justiciable. En effet, pour une meilleure manifestation de la vérité, le Forum du Justiciable interpelle l’honorable député Ousmane SONKO sur ces accusations dont il fait l’objet. Monsieur Ousmane SONKO serait-il impliqué dans ce dossier ? Si oui de quelle manière et à quel niveau il serait impliqué ? », demande le Forum

