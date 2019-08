DU BANDITISME ADMINISTRATIF AU TERRORISME POLITIQUE : OUSMANE SONKO, LE FAUX PATRIOTE, EXPERT OU GANGSTER ?

Dans l’affaire dite des 94 milliards, Monsieur Ousmane Sonko alias Ouze-le-mytho a démontré son art néfaste, malicieux et malhonnête de raconter des contre-vérités et ses capacités mafieuses de commettre des « crimes » odieux parfaites, d’effacer les traces, de faire disparaitre les preuves et les pièces à conviction, et de plonger les « enquêteurs » sur de fausses pistes.

Effectivement, une véritable opération de gangstérisme politique et administratif d’une nocivité extraordinaire a été notée dans ce dossier. L’utilisation de faux et usage de faux, de fausses informations fournies, de tripatouillages de dossiers, de montages, pour mettre les curieux sur de fausses pistes, bref Ouze-le-mytho sait comment échapper à la police et effacer des traces après avoir commis un forfait.

Malheureusement pour lui, puisqu’un crime n’est jamais parfait.

Pour quelqu’un qui est censé crier à chaque fois aux scandales, voilà Ouze qui viole le statut général de la fonction publique, en tant que fonctionnaire des impôts, en créant une entreprise, contre les intérêts de l’État qu’il est censé défendre pour obtenir ses propres intérêts : la fameuse commission de 12 %.

Ouze savait déjà qu’il violait la loi et trahissait son serment mais il s’en fout ; il savait très bien que la loi interdit cette possibilité en matière d’expropriation surtout lorsque le fonctionnaire a accès aux dossiers, du fait de sa position pour gagner de l’argent illicite sur le dos du contribuable en jouant aux intermédiaires.

Ouze va pousser sa malhonnêteté jusqu’ à prendre la précaution de ne pas mentionner le nom de Mamour Diallo dans sa lettre de dénonciation à l’Ofnac, et dans sa prétendue plainte devant le procureur de la République, alors qu’il le cite nommément dans ses déclarations politiques.

Plus grave encore lorsque Ouze déposait ses « plaintes », il avait déjà signé des accords avec les familles et nous avons l’ensemble de ces conventions signées par le leader de Pastef, ainsi que le numéro du compte bancaire.

Pourtant, Ouze n’en a jamais parlé. Ouze voulait frauder et saupoudrer le peuple comme d’habitude en a dissimulant ses informations capitales, tout en leur faisant croire que leur argent a été volé.

Ouze a également caché aux sénégalais qu’Abdourahmane Baldé, mandataire de Mercalex, est en même temps le Trésorier général adjoint de Pastef, son parti politique.

Comme si tout cela ne suffisait pas, Ouze tentait également d’embrouiller le peuple sénégalais en domiciliant sa deuxième société Mercalex à Mariste et à la première société créée Atlas à Sud foire; donc deux adresses différentes.

Malheureusement encore pour lui, avec un même numéro de téléphone fixe (33 827 31 51) et avec le même gérant Ismaïla Bâ.

L’autre escroquerie administrative, est que dans les actes notariés, le gérant d’Atlas s’appelle Yasemin Fédan.

Néanmoins, les sénégalais connaissent maintenant Ouze-le-mytho, l’expert devenu gangster politique.

Pour rappel, Ouze avait malhonnêtement accusé Mamour Diallo d’avoir détourné 94,5 milliards dus par l’État du Sénégal aux héritiers du Tf 1451/R.

En même temps Ouze avait caché aux sénégalais qu’ il avait signé un contrat avec l ‘une des parties des héritiers pour toucher une commission de 12 %. Faites le calcul.

Ainsi Ouze-le-mytho voulait que l’argent sorte rapidement afin qu’il puisse toucher sa juteuse commission ; de ce fait ; il essayait de mettre la pression sur l’État, pour accélérer le perception de ses 12 milliards sur des indemnisations d’une valeur de 94,5 milliards que l’État du Sénégal devrait payer aux ayants droits suite à un litige foncier consécutif à des opérations d’aliénation du Tf 1451/R. Ces faits ont été reconnus par Ouze-le-mytho lui-même sur le plateau de la 2STv où il était invité.

Scandaleusement, Ouze-le-mytho a fondé sa politique dans la dénonciation calomnieuse et la déclaration de contre-vérités et de mensonges caractérisés dont les exemples suivants vont vous être cités :

1) 10 millions ont été alloués par le Président de l’Assemblée nationale aux députés sous forme d’indemnités: Mensonge

2) Attaque de son siège : Mensonge

3) Assassinat de son responsable à Keur Massar par Macky Sall : Mensonge

4) Il disait que le gouvernement n’oserait pas publier les contrats : Mensonge

5) La découverte du pétrole au Sénégal remonte en 2000 : Mensonge

6) Kigali Arena a couté 6 milliard : Mensonge

7) Le rapport présenté par monsieur Aly Ngouille NDIAYE concernant les attributions des périmètres de Cayor profond et Saint-Louis profond comporte de nombreuses irrégularités voire des dispositions inclinant à la fraude : Menonge

8) L’État du Sénégal a interdit la diffusion de son livre : Mensonge

9) Attaque de la gendarmerie chez lui pour lui voler ses parrainages : Mensonge

10) Mamour Diallo a volé 94 milliards : Mensonge

11) Le gouvernement du Sénégal a donné à la société Tosyali l ‘exclusivité de l ‘achat du fer: Mensonge grotesque

12) L ‘État du Sénégal est garant du financement que devrait supporter Tosyali: Mensonge ignoble.

Sonko-le-mytho insulte qui il veut, comme il veut : autorités politiques y compris ses pairs de l’opposition, autorités judiciaires, autorités religieuses et journaliste. Ne viens tu pas d’insulter la Mecque et les Mecquois ? N’a-t-il pas demandé que l’on fusille les Présidents et que l’on déchiquette les dirigeants à coup de coupe-coupe ? Une telle personne, on doit s‘en méfier ; on ne doit pas l’encourager. Les partisans d’Hitler n’ont ils pas été ses premières victimes ? La plupart d’entre eux n’ont-ils pas été tués et d’autres emprisonnés avant sa mort ? Il faut tout de suite arrêter de faire la promotion de cet homme dangereux pour le pays dont il prétend vouloir diriger.

Un homme politique doit incarner des valeurs et des vertus dont la droiture, la constance, le sens du devoir et de la vérité. Il doit être un homme de dialogue, un homme de paix, qui incarne le pacifisme et qui force le respect, non un menteur violent et insolent, haineux, hautain et revanchard qui n’a aucun respect pour qui que ce soit.

Me Diaraf SOW Secrétaire Général National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (ADAE/J).