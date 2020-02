Affaire Fatou Bintou Gueye : Le CORED rappelle le principe du respect à la vie privée

Le traitement réservé par certains médias à la polémique entre la Police et Mame Makhtar Guèye à propos de la fille de ce dernier a fait réagir le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED). L’organe chargé de réguler le métier des journalistes n’a pas aimé la manière dont cette affaire est traitée. Selon les membres du Cored, le principe du respect à la vie privée, n’a pas été de mise dans cette histoire qui continue à défrayer la chronique avec des sorties plus ou moins rocambolesques. « Le respect de la vie privée est un aspect fondamental dans l’exercice du journalisme (…). Les médias sont allés jusqu’à évoquer la publication des résultats des tests gynécologiques de ladite fille », a constaté le Cored dans leur communiqué reçu à Emedia. Les ’’gendarmes’’ de la presse notent également « qu’il s’agit là d’une atteinte grave et manifeste à la vie privée et à la dignité de ces personnes ». Les responsables du Cored appellent les médias à « l’exercice d’un journalisme responsable, c’est-à-dire pratiqué dans le cadre du respect des règles éthiques et déontologiques, loin des clichés de la presse à scandale qui cherche à s’immiscer dans la vie privée des gens ».