Affaire Ndingler : Babacar Ngom renonce au titre foncier de 80 hectares au profit de l’État

L’affaire foncière de Ndingler connaît enfin son épilogue. Trois ans après le début de ce dossier très médiatisé, le président du groupe SEDIMA, Babacar Ngom, a posé un acte fort.

Il a annoncé sa décision de renoncer volontairement au titre foncier portant sur une superficie de 80 hectares située dans le département de Mbour, au profit de l’État du Sénégal. L’information a été rendue publique à travers un communiqué officiel diffusé ce mercredi.

Cette décision, qualifiée d’acte de responsabilité et de dépassement, s’inscrit, selon son auteur, dans une volonté de contribuer à l’apaisement du climat social et de favoriser une issue pacifique à une situation foncière devenue sensible. Babacar Ngom précise que la SEDIMA était pourtant le légitime propriétaire du terrain concerné, acquis dans le strict respect des procédures légales et réglementaires en vigueur.

Toutefois, conscient des enjeux sociaux, humains et territoriaux liés à cet espace, le président du groupe agro-industriel affirme avoir choisi de « prendre de la hauteur » en inscrivant son action dans une démarche citoyenne, responsable et résolument tournée vers l’intérêt général.

Le terrain est ainsi cédé à l’État du Sénégal sans aucune contrepartie financière. Il reviendra désormais aux autorités compétentes de déterminer souverainement l’affectation future de cet espace, précise le communiqué.

À travers cet acte volontaire, Babacar Ngom réaffirme son attachement profond aux valeurs de cohésion nationale, de solidarité républicaine et de paix sociale. Il soutient que le développement du Sénégal repose avant tout sur le dialogue, l’écoute mutuelle et un sens élevé des responsabilités partagées.