Les syndicats au front…un baptême du feu social pour le régime Diomaye-Sonko

L’année 2026 s’ouvre sous des cieux orageux pour le gouvernement de « rupture ». Alors que le président Bassirou Diomaye Faye multiplie les appels au dialogue et à la stabilité dans ses discours officiels, la réalité du terrain dessine une tout autre trajectoire. Entre les craquements dans les salles de classe et les blouses blanches qui veulent déserter les hôpitaux, le front social sénégalais entre dans une phase d’ébullition qui menace de paralyser les secteurs vitaux du pays.

Le secteur de l’éducation est sans doute le plus touché par cette vague de contestation. Le collectif des sept syndicats d’enseignants les plus représentatifs, le G7, a franchi un nouveau palier dans la radicalisation. Il a déclenché un troisième plan d’action. Ce, après avoir procédé à l’évaluation de son deuxième plan d’action ainsi qu’à l’examen de la rencontre du Comité de suivi des accords tenue le vendredi 23 janvier sous la présidence du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public. Ce nouveau plan d’action s’articule autour de trois dates clés : démarrage du boycott des évaluations, notamment les PHARES, les compositions et des cellules d’animation pédagogique à partir du 28 janvier 2026.

Le Jeudi 29 janvier 2026, les syndicalistes avaient prévu un débrayage à partir de 9 heures, suivi d’assemblées générales départementales et de communications locales du G7. Le vendredi 30 janvier 2026, une grève totale est annoncée par les syndicalistes. Par cette nouvelle série d’actions, le G7 réaffirme sa détermination à obtenir l’apurement du passif social et l’ouverture de négociations sérieuses sur les nouvelles préoccupations du secteur. .

Au cœur des griefs du G7 figure l’éternel dossier des « décisionnaires ». Des milliers d’enseignants attendent toujours la signature de décrets régularisant leur statut et leur avancement. Malgré les assurances du ministre de l’Éducation, Moustapha Guirassy, qui invoque des lenteurs administratives héritées du passé, les syndicats exigent des actes concrets et immédiats. Ils dénoncent également une surimposition fiscale qui, selon eux, grignote les augmentations de salaires obtenues de haute lutte sous l’ancien régime.

Parallèlement, le système de santé vacille sous les coups de boutoir de l’alliance And Gueusseum. La coalition syndicale a confirmé, ce 26 janvier, un durcissement spectaculaire de son plan d’actions. Face à la persistance d’un passif social jugé « moralement imprescriptible », les blouses blanches annoncent une grève de 96 heures prévue du 10 au 13 février 2026. Ce mouvement s’annonce d’autant plus rude qu’il est décrété « sans observance du service minimum », mettant les structures hospitalières dans une situation précaire.

La « jonction des luttes » entre l’éducation et la santé crée un effet de tenaille inédit pour l’exécutif. Les revendications d’And Gueusseum se concentrent sur l’application des accords résiduels de 2022 et l’intégration effective des techniciens supérieurs de santé dans la hiérarchie A2. Si une avancée a été notée avec l’adoption d’un décret en novembre dernier, le syndicat estime que le compte n’y est pas et fustige une exécution administrative à « deux vitesses ».

Face à cet embrasement, le Président Bassirou Diomaye Faye tente de jouer la carte de l’apaisement. Lors du Conseil des ministres du 28 janvier 2026, il a réaffirmé la centralité du dialogue social en exigeant un « suivi rigoureux » du Pacte national de stabilité sociale. Pour le chef de l’État, la stabilité est le socle indispensable à la réalisation des projets d’investissement massifs prévus pour le budget 2026, dont le montant avoisine les 4 000 milliards de FCFA.

Pourtant, cette quête de sérénité se heurte à une réalité budgétaire implacable. Sous l’œil vigilant des institutions financières internationales, le gouvernement doit manœuvrer entre le respect de ses engagements de réduction du déficit et les besoins criants des fonctionnaires. La marge de manœuvre est étroite : satisfaire les syndicats pourrait déséquilibrer les comptes publics, tandis que les ignorer risque de mener à une année blanche dans l’enseignement et à un désastre sanitaire.

L’opinion publique, elle, observe ce bras de fer avec une inquiétude croissante. Les parents d’élèves, déjà éprouvés par les crises passées, craignent de voir l’avenir de leurs enfants sacrifié sur l’autel des revendications salariales. Dans les hôpitaux, les patients font les frais de la radicalisation d’And Gueusseum, illustrant la fragilité d’un système où le droit de grève entre frontalement en collision avec le droit constitutionnel à la santé.

Les semaines à venir seront décisives. Si les rencontres prévues entre le gouvernement et les centrales syndicales n’aboutissent pas, le mois de février pourrait marquer un point de non-retour. La « rupture » promise par le duo Diomaye-Sonko joue ici sa crédibilité : saura-t-elle inventer un nouveau modèle de dialogue social ou restera-t-elle prisonnière des cycles de grèves qui ont épuisé le Sénégal ces deux dernières décennies ?

La rédaction de Xibaaru