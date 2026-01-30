Une femme de 34 ans tue à coups de couteau un homme tétraplégique dans son lit

Un homme tétraplégique de 67 ans a été retrouvé inanimé dans la nuit du 16 au 17 janvier à son domicile de Montargis, dans le Loiret.

La victime, qui gisait dans son lit, avait été lardée de plusieurs coups de couteau. Elle est décédée le 24 janvier à l’hôpital des suites de ses blessures.

Une femme de 34 ans a été interpellée et placée en garde à vue.

Depuis 8 ans, la victime hébergeait gratuitement à son domicile une sans domicile fixe, décrite comme alcoolique et violente.

Quelques mois avant le meurtre, le frère de cette cohabitante, dépeint lui comme toxicomane, aurait imposé aux sexagénaire d’accueillir deux personnes supplémentaires dans le logement : deux femmes elles aussi SDF.

Parmi elles se trouve la mise en cause. La nuit du meurtre, la trentenaire a demandé au sexagénaire sa carte bancaire pour retirer de l’argent et s’acheter de la drogue.

Mais, face au refus de l’homme, elle l’a tuée à coups de couteau. Elle a été mise en examen pour meurtre et écrouée.

