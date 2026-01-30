Les avocats de Mame Mbaye Niang face à la presse ce vendredi

Le collectif d’avocats de Mame Mbaye Niang tiendra une conférence de presse ce vendredi 30 janvier 2026 à Dakar. Cette rencontre intervient suite à la demande du Premier ministre Ousmane Sonko, qui sollicite une révision du procès l’opposant à l’ancien ministre de la Jeunesse.

« Le collectif des avocats de Mame Mbaye NIANG organise une conférence de presse ce vendredi 30 janvier 2026 au café de Rome à partir de 17 heures GMT », lit-on dans une note.

Pour rappel, les avocats d’Ousmane Sonko avaient tenu une conférence de presse le 22 décembre 2025 afin de demander la révision du procès qui avait opposé l’actuel Premier ministre à Mame Mbaye Niang en 2023.