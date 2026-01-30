Le FDR salue les Lions et fustige la gouvernance du régime
Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a salué la brillante victoire de l’équipe nationale du Sénégal, couronnée d’une deuxième étoile à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, consacrant ainsi le pays comme une référence majeure du football africain.
Dans un communiqué rendu public, la coalition de l’opposition a exprimé son « soutien franc, fort et entier » à la Fédération sénégalaise de football, à l’encadrement technique ainsi qu’à l’ensemble des joueurs, à l’heure du bilan post-CAN.
Cependant, le FDR a profité de cette prise de parole pour dresser un réquisitoire sévère contre le gouvernement en place, qu’il accuse d’« autisme » et d’« incapacité manifeste à apporter des réponses aux préoccupations essentielles des populations ».
Le Front dénonce également ce qu’il qualifie de « poursuite du harcèlement judiciaire contre les opposants politiques ». Il cite notamment les cas de Lansana Kanté, responsable régional de Taxawu Senegaal à Tambacounda, du député Farba Ngom, de l’ancien ministre Pape Malick Ndour, ainsi que de « nombreux autres compatriotes arbitrairement incarcérés », selon ses termes. Le FDR estime que ces arrestations répondent à une logique politique destinée à satisfaire « les excentricités d’un mégalomane ».
Réaffirmant sa solidarité avec l’ensemble des détenus politiques, la coalition appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à une « mobilisation sans faille contre cette répression illégale », qu’elle juge dangereuse pour la stabilité et l’avenir du pays.
Par ailleurs, le FDR condamne avec vigueur les « attaques répétées et honteuses contre les institutions de la République », en particulier celles visant la Justice, attribuées au Premier ministre, et formulées, souligne-t-il, « depuis l’étranger ».
Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République exhorte les citoyens à l’action collective : « Ensemble, exigeons la libération des personnes indûment arrêtées et le respect scrupuleux des libertés démocratiques ».