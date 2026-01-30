Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République

Le FDR salue les Lions et fustige la gouvernance du régime

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a salué la brillante victoire de l’équipe nationale du Sénégal, couronnée d’une deuxième étoile à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, consacrant ainsi le pays comme une référence majeure du football africain.

Dans un communiqué rendu public, la coalition de l’opposition a exprimé son « soutien franc, fort et entier » à la Fédération sénégalaise de football, à l’encadrement technique ainsi qu’à l’ensemble des joueurs, à l’heure du bilan post-CAN.

Cependant, le FDR a profité de cette prise de parole pour dresser un réquisitoire sévère contre le gouvernement en place, qu’il accuse d’« autisme » et d’« incapacité manifeste à apporter des réponses aux préoccupations essentielles des populations ».

Le Front dénonce également ce qu’il qualifie de « poursuite du harcèlement judiciaire contre les opposants politiques ». Il cite notamment les cas de Lansana Kanté, responsable régional de Taxawu Senegaal à Tambacounda, du député Farba Ngom, de l’ancien ministre Pape Malick Ndour, ainsi que de « nombreux autres compatriotes arbitrairement incarcérés », selon ses termes. Le FDR estime que ces arrestations répondent à une logique politique destinée à satisfaire « les excentricités d’un mégalomane ».

Réaffirmant sa solidarité avec l’ensemble des détenus politiques, la coalition appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à une « mobilisation sans faille contre cette répression illégale », qu’elle juge dangereuse pour la stabilité et l’avenir du pays.

Par ailleurs, le FDR condamne avec vigueur les « attaques répétées et honteuses contre les institutions de la République », en particulier celles visant la Justice, attribuées au Premier ministre, et formulées, souligne-t-il, « depuis l’étranger ».

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République exhorte les citoyens à l’action collective : « Ensemble, exigeons la libération des personnes indûment arrêtées et le respect scrupuleux des libertés démocratiques ».