Affaire Passeports Diplos : Me Moussa Diop accuse le pouvoir

L’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk, a accusé le régime Macky Sall de vouloir protéger les deux députés cités dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques. Me Moussa Diop, sur les ondes de la Rfm, a jugé la procédure trop lente.

« On s’était précipité pour lever l’immunité d’un député (l’opposant Ousmane Sonko). Je fais partie des premiers à dire non. Aujourd’hui, on traine les pieds, on voit même certains députés qui disent qu’il y aura des vices de procédures. Je pense que ces choses sont très claires. Je suis quand même un peu surpris que les personnes qui se disent responsables comme le ministre des Affaires étrangères dire que je ne savais même pas. Cela signifie que vous n’êtes pas à votre place », a-t-il déclaré.