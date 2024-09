Affaire Prodac : L’Agent judiciaire de l’État se constitue partie civile

Le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a émis plusieurs soit-transmis liés à divers rapports d’organismes de contrôle, tels que l’Inspection générale d’État (IGE), la Cour des comptes, l’Inspection générale des finances (IGF), l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) et la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Ces documents, selon le quotidien Libération, ont été rapidement envoyés à la Section de recherches et à la Division des investigations criminelles (DIC), pour que des enquêtes soient menées.

Parmi les dossiers traités, celui du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) occupe une place importante. Transmis à la DIC, il fait l’objet d’une constitution de partie civile par l’Agent judiciaire de l’État, soulignant ainsi l’importance de cette affaire dans la lutte contre la mauvaise gestion des ressources publiques.

Dans l’attente des auditions, la justice a pris des mesures conservatoires. Une liste d’une trentaine de personnalités, comprenant d’anciens hauts fonctionnaires, hommes d’affaires et ex-responsables politiques, a été transmise à la Police de l’air et des frontières (PAF) pour interdiction de quitter le territoire. Parmi les personnes concernées figurent Mamadou Guèye, ancien Directeur des Domaines, et Abdoulaye Sow, ancien ministre de l’Urbanisme et figure clé de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Ces deux personnalités ont récemment été empêchées de voyager à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass alors qu’elles tentaient de se rendre à l’étranger.

La situation illustre la détermination des autorités judiciaires à poursuivre les anciens membres du régime soupçonnés de détournement de fonds publics. La mise en place de ces interdictions de voyage est un signal fort, marquant le début d’une série d’actions visant à clarifier la gestion des ressources sous l’ancien gouvernement.