Affaire Prodac : Me Youm contredit Ousmane Sonko

Me Oumar Youm, président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar à l’Assemblée Nationale se prononce sur l’affaire du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), opposant actuellement le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, au leader de Pastef, Ousmane Sonko. Le premier a brandi une plainte sommant l’opposant de « produire devant la justice le rapport de l’IGE (Inspection générale d’État) qu’il dit détenir » et qui l’épinglerait, suite à la passation de marché au Prodac.

« L’affaire du Prodac, c’est un programme de 100 milliards F CFA, tranche Youm. Dans ce programme du Prodac, il y avait un projet de 29 milliards Ttc. Cela veut dire qu’il y avait 4 milliards de taxes qui devaient revenir aux impôts. Donc, le projet global, c’était 25 milliards F CFA pour construire 4 Dac. Les deux ont été exécutés et réceptionnés, en 2017 et 2021. Les autres sont entre 70 et 80% d’exécution. » Fort de ce constat, le président du groupe parlementaire BBY se demande « comment on peut dire qu’un ministre, qui n’était même pas coordinateur du Prodac, a pris 29 milliards ».

Le député ajoute que le coordonnateur du Prodac, devenu ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, « a dit qu’il n’a jamais vu de rapport » sur ce dossier. Cela veut dire, conclut Youm, « que le rapport n’a jamais été adressé au Prodac ». Donc, si rapport il y a, il n’est pas officiel...Lire la suite ici