Affaire Saer Kébé : Jamra alerte sur la psychose sécuritaire

APOLOGIE DU TERRORISME : JAMRA déplore la psychose sécuritaire, qui a créé l’affaire Saër Kébé !

IL AVAIT commis une erreur de jeunesse (qui n’en a pas faite) en annonçant sur sa page Facebook des attentats contre les ambassades américaine et d’Israël à Dakar. Ce qui avait valu au jeune élève en terminal S2, au Lycée Demba Diop de Mbour, quatre longues années de détention préventive derrière les barreaux de la Prison du Cap Manuel, pour des faits présumés « D’APOLOGIE DU TERRORISME », visés par l’article 279-6 du Code pénal.

LE JOUR DU PROCÈS, les plaidoiries ont été de haute facture, ce mercredi 27 mars 2019 à la Chambre criminelle. Les vaillants avocats de la défense (Maitres Assane Dioma Ndiaye, Babacar Ndiaye, Abdoulaye Tall, Moussa Sarr, Abdou Dialy Kane) ont pu démontrer, devant le ministère public, que pour que l’infraction d’apologie du terrorisme soit établie il faut que ces trois conditions soient réunies: la Glorification, la Valorisation, la Justification.

OR, il n’y a pas eu de commission d’actes terroristes, préalablement aux commentaires, jugés « apologistes », que Saër avait postés sur Facebook. Et qui lui valurent d’être pénalement poursuivi. Même si son acte est moralement répréhensible, avait soutenu la défense, il ne peut être considéré comme délictuel, encore moins criminel.

LORS DU DÉLIBÉRÉ, le 10 avril 2019, Saër Kébé s’en tira à bon compte. En effet, le Juge n’avait pas suivi le Parquet qui, dans un sévère réquisitoire, avait requis cinq ans de réclusion criminelle.

MAIS LA CHAMBRE ESTIMA, en fin de compte, que les faits d’apologie et d’acte de terrorisme n’étaient pas établis. Le brillant élève du Lycée Demba Diop de Mbour, Saër Kébé, écopa alors d’une peine « symbolique » de trois (3) mois avec sursis. Et quitta dans les heures qui suivirent le Quartier de haute sécurité de la Prison du Cap-Manuel. Où JAMRA lui avait rendu visite, après avoir précédemment tenu un point de presse chez ses parents, à Pikine-Guinaw-Rail-Nord, Quartier Médinatoul Mounawara (voir photo).

LE BRAVE SAËR KÉBÉ, ayant repris ses cours au Lycée Demba Diop de Mbour, se fixa alors comme challenge, pour rattraper le temps perdu, de passer son baccalauréat au mois d’octobre suivant, quitte même à changer de série (il est passé de S2 en L2).

L’EX-PENSIONNAIRE de la Maison d’arrêt pu réussir avec brio son examen au baccalauréat, avec une bonne mention. Ce défi étant relevé, Saër Kébé s’inscrivit sans tarder à l’IAM (Institut africain de management), où il bénéficia d’une bourse d’études, gracieusement offerte par le patron de la boite, Moustapha Guirassy. A qui JAMRA exprima toute sa gratitude d’avoir si généreusement donné l’opportunité à ce brave étudiant de poursuivre sa brillante carrière !

MAIS NULLE ne pouvait imaginer que le Parquet allait, deux ans plus tard, revenir à la charge. En effet, SAËR KÉBÉ a reçu, le jeudi 25 mars dernier, par voie d’huissier, une ASSIGNATION À COMPARAÎTRE à nouveau devant la Chambre criminelle.

CE REBONDISSEMENT est la conséquence de L’APPEL INTERJETÉ par le Parquet général, contestant le jugement préalablement rendu par la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar, le 10 avril 2019, portant ACQUITTEMENT de SAËR KÉBÉ du chef d’inculpation D’APOLOGIE DU TERRORISME.

C’EST donc ce lundi 26 avril 2021 que le brillant élève du Collège Demba Diop de Mbour, aujourd’hui étudiant à l’I.A.M., Institut africain de management, a fait à nouveau face aux juges de la Chambre criminelle pour être définitivement édifié sur son sort.

MAIS COUP DE THÉÂTRE au Temple de Thémis, qui a vu le cas Saër Kébé prendre une tournure inattendue. En effet, c’est la première fois dans les annales de la Chambre criminelle qu’une affaire, classifiée « criminelle », soit tranchée séance tenante, consécutivement à la plaidoirie de la défense et du « conclave » des juges de la Chambre des Appels criminels de la Cour d’Appel, dont le verdict est claire comme l’eau de roche.

ET QUI n’est ni plus ni moins qu’une CONFIRMATION DU JUGEMENT DE 1ère INSTANCE : SAËR KÉBÉ n’est plus reconnu coupable des infractions d’apologie du terrorisme, encore moins de menaces terroristes!

IL EST LIBRE comme l’air. Et est retourné de sitôt vaguer tranquillement à ses occupations. Notamment ses études supérieures à l’IAM (Institut africain de management). C’est le lieu de rendre un vibrant hommage à Maître Moussa Sarr, qui se sera non seulement investi corps et âme, aux côtés de ses collègues de la défense, pour rétablir le jeune Saër Kébé dans ses droits, mais a volontiers effectué les démarches nécessaires auprès du patron de l’IAM, Moustapha Guirassy, pour l’intégration de Saër Kébé dans ce prestigieux établissement, où il poursuivra son cursus en Administration des Affaires (il est en 2e année). MENTION SPÉCIALE au directeur de l’IAM, qui aurait parfaitement pu réserver une fin de non-recevoir à la requête de Me Moussa Sarr, au prétexte que les présumés faits imputés à son jeune client, pouvent être de nature à porter atteinte à l’image de son institution.

PSYCHOSE SÉCURITAIRE

L’ONG ISLAMIQUE JAMRA et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, MBAÑ GACCE, adressent leurs chaleureuses félicitations à tout le pool d’avocats de la défense. Et saluent la pertinence de la décision de la Chambre des Appels criminels de la Cour d’Appel. Dont l’acte fort rappelle à juste titre que le TERRORISME EST CERTES UN FLÉAU des temps modernes, auquel toutes les forces du monde libre doivent s’évertuer à faire face, en synergie. Mais surtout en gagnant à GARDER LA TÊTE FROIDE, pour éviter de céder aux préjugés simplistes, et à la dangereuse PSYCHOSE SÉCURITAIRE, qui risque de saper les bases même de la Démocratie et de compromettre les fondamentaux des libertés publiques.

C’EST CE QUE les États-Unis ont compris. Censés être la cible privilégiée du terrorisme internationale, la première puissance mondiale semble à présent avoir bien intériorisé la nécessité de mettre un bémol au «tout-sécuritaire», qui a maintes fois failli faire basculer ce porte-étendard de la Démocratie vers un État de siège. À force de céder à la panique, en laissant s’installer une insidieuse tendance à la confiscation des libertés publiques. À la grande satisfaction, naturellement, des mouvances jihadistes, qui justement usent du «diktat de la terreur», comme arme de prédilection, «pour empêcher aux mécréants de vivre en paix»!

DEPUIS qu’ils ont compris qu’ils étaient en train, en toute bonne fois, de faire le «Jeu du démon», les USA ont opté – du moins sous le magistère du Président Barack Obama – de «rectifier» (même s’il ne le disent pas expressément) les excès de zèle du FBI et de la CIA, qui ont valu à de nombreux prévenus, barbus, coupables du délit de faciès, d’avoir été injustement jetés dans les geôles du célèbre Centre de détention de Guantanamo, dans l’enclave américaine de l’île de Cuba, dont des Commissions d’enquêtes parlementaires (américaines et européennes) ont eu à dénoncer les conditions inhumaines de détention.

AYANT PROMIS DURANT SA CAMPAGNE électorale d’enclencher un processus de démantèlement de Guantanamo, le Président Obama, même s’il n’a pas atteint la totalité de son objectif en quittant la Maison Blanche en 2016, aura eu le mérite d’avoir réduit ce «camp de concentration moderne» à sa plus petite expression. Il ne restait en effet plus que 61 prisonniers, en août 2016, sur les 242 détenus, qu’avait trouvés Obama en arrivant au pouvoir en 2008 !

LA LENTEUR du processus d’élargissement tenait moins de la volonté politique du chef de l’Exécutif américain que de sa difficulté à trouver des pays d’accueil à ces parias que le Pentagone avait fini par cataloguer pudiquement de «détenus libérables». Et dont la plupart avaient été arrêtés dans des circonstances illégales aux yeux de la loi américaine. Les Etats-Unis exprimèrent alors publiquement leur reconnaissance aux pays d’accueil, dont certains Emirats arabes, le Ghana et … le Sénégal, «pour (leur) geste humanitaire et (leur) volonté de soutenir les efforts en cours des États-Unis pour fermer le Centre de détention de Guantanamo», indiquait le communiqué du Pentagone.

LE GOUVERNEMENT du Sénégal a choisi la date symbolique du 4 avril 2016, jour de la fête nationale, pour faire l’annonce officielle de «l’asile humanitaire» qu’il avait décidé d’accorder à deux ex-détenus de Guantanamo, les ressortissants libyens, Omar Khalif Mohammed et Salem Abdul Salem Ghereby. Lesquels étaient suspectés d’accointances avec la mouvance jihadiste internationale Al-Qaida.

LE GOUVERNEMENT du Sénégal avait mis en exergue, dans son communiqué, que «cet asile humanitaire s’inscrivait dans la tradition d’hospitalité sénégalaise et de solidarité islamique envers deux frères africains». Des ressortissants libyens, détenus sans procès durant 14 ans, et finalement libérés sans qu’aucune charge n’eût été retenue contre eux !

JAMRA et MBAÑ GACCE souhaitent à étudiant Saër Kébé une bonne poursuite de sa brillante carrière universitaire. Et exhortent les jeunes passionnés des réseaux sociaux à faire preuve de la plus grande vigilance dans le contenus des publications qu’ils postent dans ce village planétaire virtuel, où des «kaff» (plaisanteries de mauvais goût), d’apparence bénignes, peuvent avoir des conséquences inattendues. Voire tragiques.

Dakar, le 26/04/2021

Les Bureaux exécutifs de

JAMRA & MBAÑ GACCE