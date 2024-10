Affaire Samba Ndiaye : El Malick Ndiaye revient sur la polémique

Dans une émission animée par Maïmouna Ndour Faye sur la 7TV, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a réagi à la nomination de Samba Ndiaye, ancien membre du régime de Macky Sall, comme président du Conseil d’administration de la SN HLM.

Il a reconnu qu’en démocratie, les membres de Pastef peuvent protester sur certaines décisions qu’ils ne comprennent pas. «Les Sénégalais se sont beaucoup battus pour le Projet. S’ils pensent que quelque chose pourrait l’entacher, le seul moyen pour eux de se faire entendre, c’est les réseaux sociaux. Ils n’avaient pas compris le pourquoi de la nomination et on les a expliqués. Ils ont compris et n’abordent plus le sujet. Nous avons toujours voulu une masse critique des populations pour comprendre les enjeux », fait-il savoir lors de l’entretien repris par Seneweb.

Il a aussi tenu à donner un conseil à certains dirigeants «Le seul conseil que je peux donner, c’est que quand on est responsable, on ne peut pas parler à la hâte sur des sujets aussi importants sans au préalable discuter avec les dirigeants, car il s’agit d’une décision gouvernementale ».