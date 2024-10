Situation à Emedia : Guy Marius Sagna a rencontré la direction

J’ai discuté avec le Directeur Général de l’entreprise de presse Emedia.

Après avoir rencontré les travailleurs de Emedia qui n’ont pas été payés depuis cinq (05) mois, j’ai été contacté par le directeur général et responsable du groupe Emedia Monsieur Alassane Samba Diop qui a exprimé son voeu de me rencontrer. Député de tous les sénégalais c’est donc tout naturelement que j’ai accepté le principe. Le hasard du calendrier avec le démarrage de la campagne électorale ne m’a pas permis de me rendre disponible. En attendant cette rencontre, nous nous sommes entretenus au téléphone.

Monsieur Alassane Samba Diop m’a expliqué la situation de Emedia puis a élargi la perspective à la situation de toutes les entreprises de presse qui selon lui traversaient une période très dure.

Des entreprises de presse avaient des contrats de communication avec certaines structures de l’État. Ceux-ci ont été résiliés. De plus, l’État doit des factures échues aux entreprises de presse avec lesquelles il avait des liens contractuels. Ainsi par exemple l’État du Sénégal devrait 201 millions de FCFA au groupe Emedia. Du coup depuis lors Emedia n’arrive plus à payer ses employés. D’autres emplois seraient menacés dans d’autres entreprises de presse. À cela il faut ajouter que l’appui à la presse n’a pas encore été donné aux entreprises de presse en 2024.

Je remercie le DG de Emedia monsieur Alassane Samba Diop pour cet entretien au sujet du secteur de la presse dont la situation m’interpelle et m’intéresse.

Je vais poursuivre la collecte d’informations et la réflexion sur la situation actuelle de la presse sénégalaise.

Bien évidemment j’encourage le gouvernement pour que, dans le cadre des lois et règlements et dans l’intérêt bien compris du peuple sénégalais, des actes soient pris afin de sauver les entreprises de presse et les emplois.

Guy Marius Sagna (GMS)